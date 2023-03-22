Россия готова принять китайский мирный план по Украине за основу

В предложениях Китая по Украине сказано, что надо уважать суверенитет, но одновременно – что надо отбросить ментальность холодной войны и не укреплять безопасность одних стран за счет других, напоминает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Инициатива в определенный момент могла бы быть выгодна для России, поскольку предполагает прекращение огня и снятие санкций с последующими переговорами по достижению политического соглашения, говорит эксперт. При этом, исходя из требований российской Конституции, такие переговоры не будут иметь шансов на успех без принятия и признания Украиной российского контроля над новыми присоединенными регионами и Крымом. То есть это будут очень долгие переговоры, заключает Кашин.