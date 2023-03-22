Россия готова принять китайский мирный план по Украине за основу

Россия готова принять китайский мирный план по Украине за основуНо Запад и Киев к этому не готовы, констатирует Владимир Путин
Китайский план мирного урегулирования на Украине внимательно изучен Россией и может быть взят за основу, заявил после прошедших 21 марта переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином российский президент Владимир Путин. «Но мы не видим готовности» к мирному урегулированию у Запада и киевской стороны, констатировал российский президент. В свою очередь, председатель КНР заявил, что его страна придерживается урегулирования конфликта на основе Устава ООН, содействует примирению сторон и возобновлению переговоров, всегда выступает за мир и диалог. В этом Китай стоит на «правильной стороне истории», сказал Си, намекая на многочисленные призывы с Запада надавить на Россию, чтобы она признала украинские требования.
План из 12 пунктов об урегулировании ситуации на Украине был опубликован МИД КНР 24 февраля. Основные тезисы Пекина: уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и норм международного права; отказ от «менталитета холодной войны»; прекращение огня и боевых действий, так как «в войнах нет победителей»; запуск мирных переговоров; урегулирование гуманитарного кризиса; защита гражданских лиц и военнопленных; поддержка безопасности АЭС; снижение стратегических рисков и недопущение применения ядерного оружия.
Тезис об уважении территориальной целостности расходится с российским предложением признать ситуацию «на земле», т. е. вхождение в состав России Крыма и новых регионов.
В принятом по итогам переговоров 21 марта совместном заявлении «Об углублении партнерства» говорится о том, что «цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться», но слов о территориальной целостности нет. Зато говорится о необходимости учитывать интересы безопасности всех стран и о том, что НАТО должно учитывать интересы всех стран, а односторонние санкции должны быть отменены.
Китайский тезис о необходимости перемирия вызвал открытый отпор со стороны Запада и Украины. Комментируя 20 марта визит главы КНР в Москву, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что в США «очень, очень внимательно» наблюдают за встречей Си с Путиным, поскольку американские высшие должностные лица «озабочены» любыми возможными призывами к прекращению огня на Украине. «Прекращение огня прямо сейчас <...> даст г-ну Путину больше времени для оснащения, переподготовки и возобновления операций в выбранных им месте и времени», – пояснил Кирби.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 марта отметил, что в Вашингтоне ждут, что Си в ходе визита в Москву будет продвигать идею прекращения огня на Украине, но «Совет Безопасности ООН не должен впасть в заблуждение в связи с призывами о временном прекращении огня или прекращении огня без предварительных условий». Необходимым условием прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл вывод российских войск со всей территории Украины в границах 2013 г. При этом Блинкен отметил, что Си отправился в Россию «спустя лишь несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина». По словам американского дипломата, Китай «не чувствует ответственности» и «предоставляет России дипломатическое прикрытие».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему США призывают Украину воевать, а не садиться за стол переговоров, ответил: «Сейчас, когда маски сброшены, то все, собственно, и показывают свой звериный оскал. Кроме нас и китайских товарищей». Помощник российского президента Юрий Ушаков констатирует, что китайский мирный план по Украине вызывает у Запада раздражение, а у Москвы – уважение.
Профессор СПбГУ Яна Лексютина отмечает, что Си в своих выступлениях и статье в «Российской газете» подчеркивает принципиальный отказ Китая участвовать в передаче вооружений сторонам украинского конфликта и демонстрирует готовность способствовать возобновлению переговоров между сторонами конфликта. Однако, как следует из статьи Путина, переговоры были прерваны год назад не по российской инициативе и их возобновление возможно только при условии принятия Украиной нынешних геополитических реалий (т. е. факта вхождения в состав России Крыма и новых территорий). Это определяет пессимизм Москвы относительно возможности решения украинского кризиса переговорным путем, говорит она.
Назло Китаю
Премьер-министр Японии Фумио Кисида приехал 21 марта в Киев впервые с начала военной операции России. После визита в Индию он прилетел в Польшу, а оттуда поездом добрался до столицы Украины. МИД Японии заявил, что Кисида выразил «уважение к мужеству и настойчивости украинского народа, вставшего на защиту своей родины». Ожидается, что Япония, как председатель G7 в 2023 г., будет добиваться ужесточения санкций в отношении России.
В предложениях Китая по Украине сказано, что надо уважать суверенитет, но одновременно – что надо отбросить ментальность холодной войны и не укреплять безопасность одних стран за счет других, напоминает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Инициатива в определенный момент могла бы быть выгодна для России, поскольку предполагает прекращение огня и снятие санкций с последующими переговорами по достижению политического соглашения, говорит эксперт. При этом, исходя из требований российской Конституции, такие переговоры не будут иметь шансов на успех без принятия и признания Украиной российского контроля над новыми присоединенными регионами и Крымом. То есть это будут очень долгие переговоры, заключает Кашин.
Китайская инициатива единственная исходящая от не являющейся участником конфликта страны, подчеркивает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Очевидно, что Россия ищет возможности прекращения огня на взаимоприемлемых условиях и потому Путин разделяет позицию Си, добавляет эксперт. Но российский президент сразу же подчеркнул, что против этого выступают западные страны. Таким образом, можно констатировать размежевание российско-китайской позиции и позиции стран Запада, заключает Маслов.