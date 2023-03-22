Как руководители Китая и России обсуждали настоящее и будущее партнерства двух стран

В начале переговоров в расширенном составе Путин выступил с приветственным словом. Он напомнил, что накануне вечером они с Си обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, «актуальные международные и региональные проблемы», а на переговорах в узком составе обменялись мнениями о перспективах развития отношений между странами и укрепления координации на международной арене. В детали он не погружался, первые переговоры, как писали «Ведомости», шли более 4,5 часа в закрытом режиме без членов делегаций – тет-а-тет. После этого президент перешел к повестке нового этапа переговоров. «Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг», в 2022 г. товарооборот между странами достиг рекордной отметки в $185 млрд, повторил Путин тезис, который прозвучал в контексте визита Си не один раз, ожидается, что в 2023 г. страны выйдут на объем торговли в $200 млрд (хотя такая цель ставилась на 2024 г.).