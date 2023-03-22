Как руководители Китая и России обсуждали настоящее и будущее партнерства двух стран

Как руководители Китая и России обсуждали настоящее и будущее партнерства двух странСи Цзиньпин и Владимир Путин говорили об энергетике, промышленности, логистике и Украине
Главные мероприятия в рамках государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию (о том, как к нему готовились, «Ведомости» писали накануне) прошли 21 марта в Кремле. К 15.00 председатель Си прибыл в Кремль, где его встретил Владимир Путин. Главы двух государств прошли в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца.
Государственный визит «по протоколу» сопровождался исполнением гимнов двух стран (сначала – КНР). После этой церемонии Путин и Си перешли в зал ордена Святой Екатерины, где начались переговоры в узком составе в закрытом режиме. С российской стороны сначала принимали участие также зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИДа Сергей Лавров, помощники президента Максим Орешкин и Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов и директор ФСВТС Дмитрий Шугаев. По составу переговорщиков вполне можно было предположить, какие вопросы обсуждали лидеры России и Китая.
Затем делегации переместились в Александровский зал, где примерно в 17.15 начались переговоры в расширенном составе. Это потребовалось, чтобы рассмотреть «практические аспекты» взаимодействия России и Китая. К этому моменту делегация стала более представительной: к ней присоединились пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, а также ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭКа и экологической безопасности, сопредседатель Российско-китайского энергетического бизнес-форума, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Кроме того, к переговорам присоединились вице-премьеры разного ранга: Андрей Белоусов, Александр Новак, Татьяна Голикова, Денис Мантуров, Юрий Трутнев и Денис Чернышенко. Некоторые накануне удивлялись, почему Си 20 марта в аэропорту «Внуково» встречал «рядовой» вице-премьер Чернышенко, а не, к примеру, первый вице-премьер Белоусов или глава правительства Михаил Мишустин. Но все оказалось просто.
Как рассказал Песков изданию «Подъем», такой выбор был сделан из-за того, что Чернышенко возглавляет межправкомиссию с КНР по подготовке регулярных встреч глав правительств. Источник, близкий к правительству России, рассказал «Ведомостям», что по протоколу лидера иностранного государства должен встречать вице-премьер, а именно Чернышенко больше других общается с китайской стороной. Межправкомиссия по подготовке встреч премьеров является более широкой по охвату, чем важная межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству, которую возглавляет Белоусов.
С Мишустиным же Си 21 марта пообщался в индивидуальном порядке.
Перспективы в цифрах
В начале переговоров в расширенном составе Путин выступил с приветственным словом. Он напомнил, что накануне вечером они с Си обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, «актуальные международные и региональные проблемы», а на переговорах в узком составе обменялись мнениями о перспективах развития отношений между странами и укрепления координации на международной арене. В детали он не погружался, первые переговоры, как писали «Ведомости», шли более 4,5 часа в закрытом режиме без членов делегаций – тет-а-тет. После этого президент перешел к повестке нового этапа переговоров. «Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг», в 2022 г. товарооборот между странами достиг рекордной отметки в $185 млрд, повторил Путин тезис, который прозвучал в контексте визита Си не один раз, ожидается, что в 2023 г. страны выйдут на объем торговли в $200 млрд (хотя такая цель ставилась на 2024 г.).
Обрисовал российский лидер и перспективы. В частности, в инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 значимых и перспективных двусторонних проектов в различных областях на сумму порядка $165 млрд. «Расширяется энергетическое взаимодействие. Россия – стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования», – сказал Путин. По его словам, совокупный объем поставок газа к 2030 г. составит не менее 98 млрд куб. м и 100 млн т СПГ. Кроме того, обсуждался газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию, «почти все параметры» которого согласованы, сказал Путин: «Это 50 млрд куб. м газа надежных, стабильных поставок из России».
Российский президент также подчеркнул, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты и уже две трети товарооборота между странами осуществляется в рублях и юанях. Причем Путин заявил, что Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. «Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран», – отметил он. Путин заявил, что Россия готова поддержать китайский бизнес в вопросах замещения покинувших Россию западных предприятий. «Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», – сказал президент России. Говорил Путин и о кооперации в области сельского хозяйства (по итогам прошлого года ее объем увеличился на 41%, а в стоимостном значении достиг отметки в $7 млрд).
Си в своем ответном выступлении (во всяком случае, в той его части, что опубликовали на сайте Кремля) был более лаконичен. «Расширяется постоянно наш охват в сфере сотрудничества. Были достигнуты заметные ранее результаты нашего сотрудничества», – говорил Си, но конкретных параметров не называл. Хотя, безусловно, отметил, что «при общих усилиях китайско-российские отношения демонстрируют здоровую и устойчивую динамику развития»: «Между нашими странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурно-гуманитарном и межрегиональном измерениях».
Реакция на обмен
Выдвинутые Россией инициативы в целом ожидаемы в силу значимости экономики Китая и необходимости налаживания партнерства с ним, говорят эксперты. Сейчас Китай представляет собой настолько масштабную мировую фабрику, что высокие или просто неплохие компетенции там есть во многих секторах и сотрудничество может развиваться почти по любому направлению товарного производства, отмечает руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников.
Во-первых, есть давно развивающаяся история с энергетическим экспортом, потому что Китай полностью не обеспечен собственной энергией, указывает эксперт. Во-вторых, это экспорт энергоемких товаров – например, алюминия, для производства которого необходимы большие электрические мощности, отчасти это тоже является экспортом энергии. Даже если Китай сам производит энергоемкие товары, это поможет снизить для него экологическую нагрузку, указывает Сальников. Кроме того, нужно стараться развивать транспортные технологии – автомобилестроение, авиацию, ж/д направление, эффективное строительство и эксплуатацию дорог, считает Сальников, а о необходимости кооперации в этой сфере говорил Путин. Китай в этом направлении продвинулся за последние годы, Россия же, напротив, отставала, санкции только усилили эту тенденцию, указывает экономист.
По словам Сальникова, еще одним перспективным направлением может стать IT – здесь можно адаптировать китайские решения на фоне отключения России от западных информационных систем. В этом секторе стороны могли бы выйти на совместные проекты по формированию принципиально новых решений – например, в сфере информационной безопасности. Этот вопрос также обсуждался на переговорах – в частности, представители России и Китая обсуждали «совершенствование стратегических отраслевых партнерств» в области информационных технологий, сетевой безопасности и искусственного интеллекта, говорил Путин.
Кроме того, в условиях санкций и геополитических рисков переход на расчеты в национальных валютах, о котором заявил Путин, – основной способ снизить риски, отмечает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, переход России на юани в торговле с другими странами не окажет значимого влияния на курс рубля, но скажется на биржевых оборотах китайской валюты и ее остатках на счетах российских компаний.
Инициатива «Один пояс – один путь», которую обсуждал председатель Си с Мишустиным и о которой говорил Путин, актуальна для российских компаний в сфере энергетики, инфраструктуры и транспорта, а также агропромышленного комплекса, сказал генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. А ключевыми проектами в газовой отрасли являются газопровод «Сила Сибири» (может выйти на проектную мощность 38 млрд куб. м, а затем 48 млрд куб. м в год к 2025 г.) и проектируемый газопровод «Сила Сибири – 2» мощностью до 50 млрд куб. м.
В части транспорта ключевым проектом является развитие контейнерного транзита между Европой и Китаем через Казахстан, говорит Бурмистров. Объемы прямого контейнерного транзита сократились в 2022 г. чуть более чем на 30%, однако за счет роста в сообщении Китай – страны ЕАЭС и в обратном направлении по транзитному коридору через Казахстан совокупные объемы контейнерного транзита на сети РЖД в 2022 г. снизились на 21,4% до 846 000 TEU (рост в 3,9 раза по сравнению с 2015 г.).
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк говорит, что рынки России и Китая важны друг для друга, товарооборот растет не первый год. Из России активно идут поставки соевых бобов с Дальнего Востока, рыбы и крабов, а также куриных лапок. В Россию из Китая ввозят, в частности, овощи и фрукты в приграничные регионы, а также ингредиенты для сельского хозяйств, например кормовые добавки, витамины и премиксы.
При этом есть сложности со взаимной торговлей. Они объясняются как имевшими место в последние годы коронавирусными ограничениями, так и спецификой потребления: например, Китай не покупает тушки бройлеров, указывает Березнюк. Кроме того, по некоторым позициям сложно конкурировать с иными мировыми производителями, например США и Бразилией.
Главный вопрос
Уже после переговоров в расширенном составе примерно в 18.30 главы двух государств вышли к прессе и членам делегации в Малахитовое фойе. Там состоялись подписание документов и заявление для СМИ (а всего визит лидера КНР в Кремле освещало около 250 журналистов).
О чем с говорили с Мишустиным
В первой половине 21 марта Си Цзиньпин встречался с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Премьер поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР и поблагодарил за внимание, которое он уделяет «развитию дружбы и партнерства России с Китаем». Мишустин сказал, что правительства России и Китая должны обеспечить скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты на высшем уровне. Координация работы между двумя странами на уровне правительства ведется на уровне пяти межправительственных комиссий и более 80 подкомиссий и рабочих групп.
Си в разговоре с Мишустиным пояснил, почему выбрал Россию первой страной для посещения после своего переизбрания. «Это соответствует исторической логике, потому что мы являемся друг для друга крупнейшими соседними державами. И мы также являемся всесторонними стратегическими партнерами», – сказал лидер Китая. Он также сообщил, что пригласил Путина посетить Китай с визитом, в частности, для участия в третьем форуме «Один пояс – один путь». После этого он пригласил и Мишустина посетить с визитом Китай, чтобы он смог установить «тесные связи с новым премьером Госсовета Ли Цяном».
Два основных документа, которые были подписаны главами государств, – это Совместное заявление России и КНР об углублении российско-китайских отношений, а также Совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г. Путин говорил, что они дадут ориентиры на перспективу и сформируют цели по реализации задач, которые стоят перед странами.
После этого главы двух государств выступили с совместным заявлением. Частично они повторили то, что говорили на переговорах в расширенном составе, но именно в этой части визита в открытом режиме была затронута тема конфликта на Украине. И президент России заявил, что многие положения плана Китая «созвучны российским подходам», а значит «могут быть взяты за основу для мирного урегулирования». Впрочем, произойдет это только тогда, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве».