Как Владимир Путин узнал в Си Цзиньпине и брата, и дорогого друга

Как Владимир Путин узнал в Си Цзиньпине и брата, и дорогого другаА председатель КНР выразил уверенность, что президента России на выборах поддержит народ
Первый этап переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина закончился поздно вечером 20 марта – около 21.00, продлившись около 4,5 часа. О подготовке к визиту председателя КНР и генсека КПК в Москве и Пекине синхронно сообщили 17 марта, всего за несколько дней до начала первой зарубежной поездки Си после его переизбрания на пост главы государства.
Такая оперативная скрытность не помешала детальной подготовке к визиту, который, по сведениям «Ведомостей», держался в тайне от широкого круга лиц.
К примеру, буквально в день приезда Си Путин опубликовал в крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао» приветственную статью (товарищ Си выступил в «Российской газете»), в которой обозначил самые важные для Москвы тезисы. В частности, что настоящий друг России «как родной брат», выразил признательность коллеге за взвешенную линию КНР «в связи с происходящими на Украине событиями», а также готовность дальше совместно строить «более справедливое многополярное мироустройство» и экономическое сотрудничество (см. врез).
Си прилетел около 13.00 мск в правительственный терминал «Внуково-2», где его встречал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а также военный оркестр, исполнивший гимны обеих стран. Сойдя с трапа, председатель КНР в товарищеском духе назвал Россию и Китай добрыми соседями и надежными партнерами, «связанными горами и реками».
Китайскую делегацию, в которую вошли член постоянного комитета политбюро ЦК КПК Цай Ци, недавно приезжавший в Москву для встречи с Путиным глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, глава МИД КНР Цинь Ган и др., разместили в пятизвездочной гостинице китайской сети Soluxe Hotel Moscow рядом со ст. м. «Ботанический сад».
Переговоры в Кремле 20 марта предполагались в формате тет-а-тет. Основная часть диалога между представителями китайской и российской сторон (с представителями правительств и т. д.) пройдет 21 марта. В ходе открытой части разговора Си и Путин называли собеседников доброжелательно: дорогой друг. Президент России лично поздравил председателя КНР с переизбранием 10 марта, а также отметил эффективность системы развития китайской экономики и укрепления государства.
«За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем, – сказал Путин. – В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективная, чем во многих других странах мира, это очевидный факт. Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом и приносят свои видимые результаты». При этом он отметил и позитивную динамику в двусторонних отношениях: «Более чем в 2 раза увеличился наш торговый оборот: был, по-моему, 87 с небольшим – сейчас уже под 200, $185 млрд. У нас очень много совместных задач, целей».
Путин добавил, что внимательно ознакомился с предложениями Китая по урегулированию ситуации на Украине и у лидеров будет возможность ее обсудить. Вероятно, речь идет об опубликованном на сайте китайского МИДа документе из 12 пунктов, в котором говорится об отказе от менталитета холодной войны, расширения военных блоков, прекращении боевых действий, начале диалога Москвы и Киева, снижении стратегических рисков и т. д.
Си об Украине в открытой части встречи, опубликованной на сайте Кремля, не говорил, но подчеркнул, что китайская сторона «уделяет большое внимание развитию китайско-российских отношений, поскольку в этом есть своя историческая логика, поскольку мы с вами являемся крупнейшими соседними странами»: «Мы с вами являемся партнерами всеобъемлющего стратегического взаимодействия и сотрудничества, и именно этот статус определяет то, что между нашими странами должны быть тесные взаимоотношения».
Пожалуй, самый неожиданный из его тезисов касался не боевых действий и не безопасности, а исключительно внутрироссийского вопроса – выборов президента России 2024 г. «Я знаю, что в будущем году в вашей стране произойдут очередные президентские выборы, – сказал товарищ Си президенту Путину. – Благодаря вашему сильному руководству за последние годы Россия добилась значительных успехов в деле достижения результатов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях».
Главные тезисы из статьи президента России
• Путин выразил признательность за взвешенную линию КНР «в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин».
• Он поддержал некоторые из обозначенных Китаем мирные инициативы и подчеркнул приверженность уставу ООН, уважение к нормам международного права, в том числе гуманитарного.
• Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. «Еще в апреле 2022 г. мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами», – сообщил Путин.
• Он заявил о недовольстве нелегитимными односторонними санкциями, «которые должны быть отменены».
• Во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах, и «отношения становятся еще более суверенными».
• Российский лидер отметил сотрудничество в сфере энергетики.
• Существенно выросли объемы поставок отечественной нефти и угля, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, а в КНР «строятся новые атомные энергоблоки», отметил он.
Сам Путин себя на выборы еще не выдвигал. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков позже пояснил, что слова Си не означают, что он располагает какой-то дополнительной информацией о возможности участия в них действующего главы государства (впрочем, поскольку кампания официально начнется не раньше второй половины 2023 г., то пока он такой информацией может и не делиться).
Председатель КНР вовсе не случайно отметил, что знает, что в следующем году в России пройдут президентские выборы и выразил уверенность в том, что российский народ продолжит поддерживать Путина, говорит исполнительный директор Института развития парламентаризма Сергей Малахов. «Страны Запада ведут агрессивную публичную политическую кампанию по давлению на Россию, чтобы ослабить международные позиции нашей страны. Рассказывают о некоей международной изоляции России, придумывают пиар-ходы с ордерами на арест за спасение детей, – говорит он. – Очевидно, что главной мишенью этой кампании выбран президент России Владимир Путин, а главной точкой удара должна стать президентская избирательная кампания. Целью может быть стремление повлиять на решение Путина о выдвижении в качестве кандидата. И для достижения этой цели могут быть использованы любые методы: и пиар, и шантаж, и угрозы непризнания результатов выборов».
Заявление председателя КНР, с одной стороны, обращено к президенту Путину, но с другой – его важнейшим адресатом является все международное сообщество, полагает эксперт. «Выразив поддержку и уверенность в победе Путина на выборах, Китай фактически закрыл вопрос и с международной изоляцией России, и с международным признанием итогов голосования. Тем самым сильно ослабив эффективность кампании по давлению на Россию за год до президентских выборов», – добавил Малахов. Слова Си о том, что он надеется, что в 2024 г. народ поддержит Путина на новых выборах, означают демонстрацию политической поддержки российского президента, что важно в условиях давления со стороны Запада и ордера от МУС, считает политолог Алексей Макаркин.
Китайская вежливость – это вежливость взаимности, говорит руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Путин несколько раз поздравлял Си за последнее время с переизбранием сначала генеральным секретарем КПК, а затем председателем КНР, и потому Си не мог не ответить аналогичной риторикой. Кроме того, в КНР постоянно подчеркивается важность дипломатии первых лиц, а российско-китайские отношения в очень высокой степени зависят именно от общения руководителей.
Только 7 марта Цинь Ган сказал, что дипломатия первых лиц – «компас и путеводная звезда» для их отношений. «Си Цзиньпин демонстрирует, что Путин для него сейчас является и будет дальше приемлемым партнером. Китайские игроки тщательно просчитывают подобные ходы и следят за словами. Их не очень интересуют внутрироссийские процедуры, но им важно показать, что в нынешних условиях президент для них приемлемая фигура и что они будут его поддерживать», – говорит Макаркин. Кроме того, в Китае еще несколько лет назад было ограничение в два срока пребывания на посту генсека КПК и председателя КНР, но они были сняты, отмечает Макаркин: «За его третьим сроком может быть и четвертый. И поэтому заявление Си – это в том числе сигнал для своей, китайской аудитории. Западные ориентиры для этих стран не важны».