Как Владимир Путин узнал в Си Цзиньпине и брата, и дорогого друга

Только 7 марта Цинь Ган сказал, что дипломатия первых лиц – «компас и путеводная звезда» для их отношений. «Си Цзиньпин демонстрирует, что Путин для него сейчас является и будет дальше приемлемым партнером. Китайские игроки тщательно просчитывают подобные ходы и следят за словами. Их не очень интересуют внутрироссийские процедуры, но им важно показать, что в нынешних условиях президент для них приемлемая фигура и что они будут его поддерживать», – говорит Макаркин. Кроме того, в Китае еще несколько лет назад было ограничение в два срока пребывания на посту генсека КПК и председателя КНР, но они были сняты, отмечает Макаркин: «За его третьим сроком может быть и четвертый. И поэтому заявление Си – это в том числе сигнал для своей, китайской аудитории. Западные ориентиры для этих стран не важны».