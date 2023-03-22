Мэр Калининграда возвращается в медицину

Мэр Калининграда возвращается в медицинуЕвгений Любивый ушел в отставку после менее чем полутора лет работы
Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку по собственному желанию, горсовет удовлетворил его заявление. Информация об уходе главы города появилась накануне: глава фракции КПРФ в заксобрании Калининградской области Максим Буланов опубликовал скан заявления Любивого, датированного 17 марта. «Глава городского округа “Город Калининград” Евгений Любивый – все! В отставку!» — написал коммунист. Вопрос об отставке мэра Калининграда был внесен в повестку дня заседания горсовета в последний момент. В исходном проекте повестки, размещенном на сайте совета, этого вопроса нет.
На заседании Евгений Любивый объяснил свое решение желанием продолжать профессионально заниматься медициной. «Президентом нашей страны, губернатором области перед здравоохранением ставятся очень серьезные задачи, и ни для кого из вас не секрет, что я всю свою жизнь, начиная с 14 лет, занимался врачебным искусством. Медицина не отпускает меня», — признался он. По словам мэра, он параллельно с работой в горсовете «продолжал заниматься всем вам известной больницей скорой медицинской помощи». «Это очень сложный многогранный организм, который требует ежедневного участия, присутствия», — заявил Любивый, добавив, что «невозможно взять и живое отрезать».
Мэр Калининграда попросил депутатов поддержать его решение, чтобы «заниматься дальше своим любимым делом, приносить пользу людям, их здоровью, здоровью нации». «При этом я остаюсь вашим коллегой, политическая деятельность моя на этом не заканчивается», — подчеркнул он. Депутаты обратили внимание на то, что мэр покидает свой пост менее чем за месяц до того, как он должен был представить в горсовете отчет о проделанной за год работе. Любивый на это ответил, что «к дате привязываться не нужно». «Здесь двоякая ситуация. Я прошу вас поддержать с человеческой точки зрения мое решение», — заявил глава Калининграда. Временно исполняющим обязанности мэра депутаты назначили вице-мэра Юрия Саломохина. Он будет руководить городом до избрания мэра из числа депутатов горсовета.
Евгений Любивый возглавлял Калининград с 19 сентября 2021 г. До избрания в горсовет он в течение почти четырех лет занимал должность главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи. До 2017 года уроженец Белгородской области Любивый отношения к Калининграду не имел. На протяжении 18 лет он работал в Российском научном центре хирургии имени академика Б.В. Петровского.
Средний срок работы на посту мэра российского города сейчас очень невелик, сообщил «Ведомостям» политолог Александр Кынев. По его словам, единичные мэры работают больше одного срока, а в основном уходят в отставку в течение первой каденции. «Очень тяжело найти людей, способных работать на этих должностях. Для публичных политиков пост мэра мало пригоден по причине ограниченности полномочий. А для хозяйственников сложен из-за дефицита ресурсов и высокой потенциальной конфликтогенности», — объяснил он. По мнению Кынева, «странно ожидать успешного мэра, который вышел из врачей». «Обычный классический мэр, как правило, из хозяйственных руководителей. Очень сложно припомнить успешные примеры мэров, пришедших из социальной сферы», — заключил Кынев.