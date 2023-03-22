Мэр Калининграда возвращается в медицину

Мэр Калининграда попросил депутатов поддержать его решение, чтобы «заниматься дальше своим любимым делом, приносить пользу людям, их здоровью, здоровью нации». «При этом я остаюсь вашим коллегой, политическая деятельность моя на этом не заканчивается», — подчеркнул он. Депутаты обратили внимание на то, что мэр покидает свой пост менее чем за месяц до того, как он должен был представить в горсовете отчет о проделанной за год работе. Любивый на это ответил, что «к дате привязываться не нужно». «Здесь двоякая ситуация. Я прошу вас поддержать с человеческой точки зрения мое решение», — заявил глава Калининграда. Временно исполняющим обязанности мэра депутаты назначили вице-мэра Юрия Саломохина. Он будет руководить городом до избрания мэра из числа депутатов горсовета.