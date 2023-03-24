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Вооруженные силы получат 1500 танков в 2023 году

В это число войдут и модернизированные машины, снятые с хранения
Алексей Никольский Илья Лакстыгал
Максим Стулов / Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев стал первым с начала СВО руководителем, назвавшим годовое производство одного из главных типов боевых платформ, активно используемых в военных действиях, – основных боевых танков.

«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, т. е. мы истратим всё, – вот бесконечные их разговоры. «Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты» и т. д. Одних танков в этом году мы 1500 шт. сделаем», – сказал он в интервью российским информагентствам и пользователям соцсети VK. «ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому, что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает всё в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – сказал Медведев. Новый танк Т-90М, по мнению Медведева, «является лучшим танком в мире и превосходит западные Leopard, Challenger и Abrams (передаваемые Украине. – «Ведомости»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных