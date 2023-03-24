Вооруженные силы получат 1500 танков в 2023 году

«Наши враги считали, что наша промышленность захлебнется, т. е. мы истратим всё, – вот бесконечные их разговоры. «Закончились снаряды, закончились танки, закончились ракеты» и т. д. Одних танков в этом году мы 1500 шт. сделаем», – сказал он в интервью российским информагентствам и пользователям соцсети VK. «ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому, что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колес – прямо отдает всё в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», – сказал Медведев. Новый танк Т-90М, по мнению Медведева, «является лучшим танком в мире и превосходит западные Leopard, Challenger и Abrams (передаваемые Украине. – «Ведомости»).