США проводят второй «саммит демократий»

В повестке саммита, по информации госдепартамента США, – координация приглашенных стран с американским Агентством по международному развитию (USAID), а также обсуждение достижения «справедливого и прочного мира» на Украине. Там рассмотрят и вопросы борьбы с бедностью, достижения экономического роста, развития технологий в сопряжении с сохранением демократических прав и свобод. Число участников по сравнению с 2021 г. увеличено со 111 до 121 страны (из 193 стран – членов ООН), в том числе за счет Кот-д’Ивуара, Гамбии, Мавритании, Мозамбика и Танзании. Неделю назад делегации этих африканских стран участвовали в межпарламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире», прошедшей в Москве 19–20 марта. Присутствовавший на мероприятии президент Владимир Путин в своей речи указал на общие интересы в противостоянии с неоколониальной идеологией Запада.