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США проводят второй «саммит демократий»

Цель мероприятия – попытаться изолировать Россию и Китай от развивающихся стран
Илья Лакстыгал
Число участников по сравнению с 2021 г. увеличено со 111 до 121 страны / Leah Millis / Reuters

В Вашингтоне 28 марта начался второй саммит глав государств «За демократию» (первый состоялся в 2021 г.). Целью мероприятия заявлено «укрепление демократий» перед лицом нарастающей внутренней нестабильности, коррупции, неравенства и угрозы со стороны «автократий», к которым США причисляют Россию и Китай.

В повестке саммита, по информации госдепартамента США, – координация приглашенных стран с американским Агентством по международному развитию (USAID), а также обсуждение достижения «справедливого и прочного мира» на Украине. Там рассмотрят и вопросы борьбы с бедностью, достижения экономического роста, развития технологий в сопряжении с сохранением демократических прав и свобод. Число участников по сравнению с 2021 г. увеличено со 111 до 121 страны (из 193 стран – членов ООН), в том числе за счет Кот-д’Ивуара, Гамбии, Мавритании, Мозамбика и Танзании. Неделю назад делегации этих африканских стран участвовали в межпарламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире», прошедшей в Москве 19–20 марта. Присутствовавший на мероприятии президент Владимир Путин в своей речи указал на общие интересы в противостоянии с неоколониальной идеологией Запада.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных