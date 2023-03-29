Силовикам расширили полномочия по уничтожению беспилотников

Силовикам расширили полномочия по уничтожению беспилотниковТеперь их можно сбивать не только в воздухе, но и на земле, и в воде
Депутаты Госдумы расширяют возможности силовых спецслужб по уничтожению беспилотников. Если раньше они могли уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в воздухе, то теперь норма расширена на любые беспилотные аппараты, в том числе наземные и водные, и сбивать их могут, соответственно, не только в воздухе, но и на земле, и в воде.
Такие возможности появятся у Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП. Соответствующий законопроект 28 марта внесли в Госдуму депутаты «Единой России». Поправки вносятся в несколько законов, среди которых законы об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, о ФСБ, о внешней разведке и др.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан в целях защиты «жизни и здоровья граждан, защищенности важных государственных, критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, учреждений уголовно-исполнительной системы от использования беспилотных аппаратов». Еще в декабре 2019 г. Госдума приняла закон, который наделил силовые ведомства полномочиями по пресечению полетов БПЛА, поскольку была угроза их применения для терактов, доставки взрывных устройств и т. д. Депутаты пишут, что закон показал актуальность.
Согласно статистике Росгвардии, приведенной в пояснительной записке, при охране Запорожской и Курской АЭС каждые сутки фиксируется и подавляется от пяти до девяти сигналов дистанционного управления БПЛА. С начала спецоперации на территории, где она проходит, подразделения Росгвардии обнаружили 2585 БПЛА и 1339 мест их запуска. По данным ФСИН, в 2022 г. была зафиксирована 81 попытка полетов БПЛА над территорией учреждений УИС, а по данным ФСО, за прошлый год пресечено 208 полетов БПЛА над охраняемыми органами госохраны объектами.
Депутаты указывают, что возникла угроза использования в противоправных целях не только воздушных, но и других беспилотных аппаратов, которые действуют на земле или на воде, в том числе в террористических и военных целях. Такие случаи «уже зафиксированы и на территории РФ, что обусловлено диверсионно-террористическими устремлениями властей Украины», говорится в пояснительной записке.
В пример приводится случай в Севастополе, где 29 октября 2022 г. при помощи надводных беспилотников была совершена атака на военные корабли Черноморского флота и гражданские суда. В ноябре 2022 г. правительство Бельгии утвердило передачу Украине беспилотных подводных аппаратов производства компании ЕСА Robotics Belgium, говорится в пояснительной записке. «Техника развивается, появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать», – написал в своем Telegram-канале один из авторов поправок, Василий Пискарев.
По словам редактора профильного издания в области беспилотных систем «Беспилотная авиация» Дениса Федутинова, принятие этих поправок действительно устранит лакуну в законодательстве. Учитывая быстрый рост технологий и то, как украинская сторона изобретательно использует беспилотные аппараты, часто гражданского назначения, нельзя исключать использования против российских целей и наземных беспилотных систем, говорит эксперт.