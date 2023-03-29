Силовикам расширили полномочия по уничтожению беспилотников

Согласно статистике Росгвардии, приведенной в пояснительной записке, при охране Запорожской и Курской АЭС каждые сутки фиксируется и подавляется от пяти до девяти сигналов дистанционного управления БПЛА. С начала спецоперации на территории, где она проходит, подразделения Росгвардии обнаружили 2585 БПЛА и 1339 мест их запуска. По данным ФСИН, в 2022 г. была зафиксирована 81 попытка полетов БПЛА над территорией учреждений УИС, а по данным ФСО, за прошлый год пресечено 208 полетов БПЛА над охраняемыми органами госохраны объектами.