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«Единая Россия» взялась бороться с неоколониализмом

Международный форум движения партии власти и стран третьего мира пройдет в октябре
Александр Тихонов
Андрей Гордеев / Ведомости

В октябре 2023 г. по инициативе «Единой России» пройдет первый международный форум сторонников борьбы с неоколониализмом, идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил лидер партии зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на первом заседании оргкомитета форума, которое состоялось 30 марта. Ориентировочно в мае пройдет второе заседание, в ходе которого планируется окончательно утвердить программу учредительного мероприятия, определиться с составом участников и перечнем итоговых документов, уточнил Медведев. Провозглашенную «Единой Россией» идею борьбы с неоколониализмом поддержали 14 стран, представители которых выступили на первом заседании оргкомитета. Среди них все члены БРИКС, за исключением Индии, а также Венесуэла, Зимбабве, Индонезия, Куба, Лаос, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Сирия и ЮАР.

Открывая заседание оргкомитета, Медведев заявил, что форум «призван защитить интересы тех, кто на протяжении многих веков выступал в качестве эксплуатируемой стороны». «Они на собственном опыте познали угнетение, геноцид и искусственную кабалу, в том числе финансовую», – заметил он. По словам лидера «Единой России», несмотря на то что «сама колониальная система рухнула», «ее наследие сохраняется» и «изменились методы воздействия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных