«Единая Россия» взялась бороться с неоколониализмом

В октябре 2023 г. по инициативе «Единой России» пройдет первый международный форум сторонников борьбы с неоколониализмом, идею поддержал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил лидер партии зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на первом заседании оргкомитета форума, которое состоялось 30 марта. Ориентировочно в мае пройдет второе заседание, в ходе которого планируется окончательно утвердить программу учредительного мероприятия, определиться с составом участников и перечнем итоговых документов, уточнил Медведев. Провозглашенную «Единой Россией» идею борьбы с неоколониализмом поддержали 14 стран, представители которых выступили на первом заседании оргкомитета. Среди них все члены БРИКС, за исключением Индии, а также Венесуэла, Зимбабве, Индонезия, Куба, Лаос, Ливан, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Сирия и ЮАР.