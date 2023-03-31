Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО

У Турции в вопросе о заявке в НАТО не было значительных претензий к Финляндии. Интеграция могла произойти гораздо раньше, если бы Хельсинки изначально не пытались синхронизировать процесс вступления со Стокгольмом, согласен эксперт Российского совета по международным делам Кирилла Семёнов. Турция демонстрирует своим согласием на вхождение Финляндии в НАТО как дисциплинированный и верный член альянса, готовый к компромиссам, если выполняются её принципиальные условия, подчеркивает Семенов. Раз эти условия провокационно нарушаются Швецией, то и отношение к ней другое.