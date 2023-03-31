Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТО

Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на членство в НАТОБольше препятствий для вступления страны в альянс не осталось
Генеральная ассамблея парламента Турции в ночь на 31 марта одобрила законопроект об утверждении протокола по заявке Финляндии на вступление в НАТО. Все 276 присутствующих депутатов проголосовали единогласно, передает агентство Anadolu. Турция была последней из 30 стран альянса, не ратифицировавшей заявку Хельсинки на вступление в военный блок. Предпоследней страной стала Венгрия, одобрившая заявку 27 марта. 1 марта закон о вступлении страны в альянс одобрил финский парламент.
Президент Финляндии Саули Ниинистё в своем Twitter-аккаунте подтвердил, что отныне все 30 членов НАТО одобрили членство его страны. Поблагодарив все государства, ратифицировавшие соглашение, за их доверие и поддержку, он подчеркнул, что «Финляндия будет сильным и дееспособным союзником, приверженным безопасности НАТО». «Теперь Финляндия готова вступить в НАТО. Мы надеемся, что Швеция присоединится к нам как можно скорее», – написал Ниинистё.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны одобрить финскую заявку после переговоров в Стамбуле с Ниинистё 17 марта. Решение Турции дает возможность Хельсинки официально вступить в альянс к лету текущего года. С этого момента Финляндия станет седьмой страной НАТО у границ России (сейчас это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, США).
Стремление Финляндии в НАТО – это желание на фоне украинского конфликта окончательно уйти от так называемой «финляндизации» – промежуточного положения между конфликтующими сторонами, в котором она оказалась после проигрыша войны СССР в 1944 г., говорит младший научный сотрудник ИМЭМО Никита Белухин. По его словам, Хельсинки хочет ликвидировать это «историческое наследие» и закрепить невозможность повторения опыта вынужденных компромиссов с соседней державой.
Но истеблишмент Финляндии не рассматривают членство в НАТО как способ стать бастионом в противостоянии с Москвой – скорее это положение воспринимается как дополнительная гарантия безопасности, говорит Белухин. А успех страны на пути атлантической интеграции можно объяснить малым влиянием курдского фактора, раздражающего Турцию в Швеции. Стокгольм заявляет, что давление на курдских активистов противоречат демократическим ценностям, такое поведение препятствует одобрению её заявки Анкарой, отмечает Белухин.
У Турции в вопросе о заявке в НАТО не было значительных претензий к Финляндии. Интеграция могла произойти гораздо раньше, если бы Хельсинки изначально не пытались синхронизировать процесс вступления со Стокгольмом, согласен эксперт Российского совета по международным делам Кирилла Семёнов. Турция демонстрирует своим согласием на вхождение Финляндии в НАТО как дисциплинированный и верный член альянса, готовый к компромиссам, если выполняются её принципиальные условия, подчеркивает Семенов. Раз эти условия провокационно нарушаются Швецией, то и отношение к ней другое.
НАТО на саммите в Мадриде 29 июня 2022 г. объявило о решении пригласить в состав альянса Финляндию и Швецию. Это расширение НАТО блокировалось Турцией, обвинившей эти две страны в поддержке курдских группировок и сторонников проповедника Фетуллаха Гюлена – врага президента Турции. Швеция и Финляндия пообещали в специальном меморандуме не поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), курдские формирования YPG/YPD на севере Сирии и организацию Гюлена, но РПК была названа в документе террористической.
Изначально планировалось, что обе скандинавские страны вступят в НАТО синхронно. Но в ноябре 2022 г. Эрдоган пожаловался на то, что Швеция и Финляндия не выдали Турции ни одного «курдского террориста». В конце января 2023 г. министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в Хельсинки допускают возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции.
Это произошло после того, как в Швеции прошли две массовые акции сторонников РПК, а 21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с публичным сожжением Корана. Эрдоган резко раскритиковал власти Швеции и заверил, что не будет оказывать Стокгольму поддержки в деле вступления в НАТО. 30 января турецкий президент подтвердил, что Турция может принять «разные решения» по заявкам Швеции и Финляндии, если последняя «не повторит ошибок» Стокгольма.