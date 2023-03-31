Парламент Калмыкии принял лепестковую нарезку избирательных округов перед выборами

На вопрос местных СМИ, как получилось, что границы избирательных округов не совпадают с границами районов, глава избиркома Калмыкии Бембя Чужаев ответил, что «это чистая математика и немного географии». «Не ищите здесь какого-либо умысла», – призвал он. «Мы просчитали десятки разных вариантов нарезки округов. Идеального решения тут быть не может, просто представьте: надо доукомплектовать 9 округов. Из всех вариантов мы выбрали, поверьте, наименее болезненное, а значит, оптимальное. Кстати, обратите внимание: никто из депутатов, критиковавших нарезку округов, не сказал, что у него в портфеле есть лучший вариант», — заявил Чужаев в интервью местному агентству «РИА Калмыкия».