Парламент Калмыкии принял лепестковую нарезку избирательных округов перед выборами

Парламент Калмыкии принял лепестковую нарезку избирательных округов перед выборамиПерейти от пропорциональной системы к смешанной предложил глава республики
Народный хурал (парламент) Калмыкии принял новую схему избирательных округов накануне выборов депутатов, которые состоятся 10 сентября. Республиканский избирком нарезал округа по так называемому лепестковому принципу, когда городские муниципалитеты соединяют с сельскими, а районы или их части – друг с другом, чтобы снизить их протестный потенциал. Секретарь республиканского избиркома Наталья Федорченко на заседании хурала объяснила, что население региона «распределено неравномерно», и перед комиссией стояла «непростая задача – нарезать одномандатные округа, чтобы на каждый депутатский мандат приходилось одно районное муниципальное образование».
В соответствии с принятыми 28 февраля по инициативе главы Калмыкии Бату Хасикова поправками в избирательное законодательство, на территории республики образовано 17 одномандатных округов. Ранее на протяжении 20 лет выборы в Народный хурал проходили по пропорциональной системе: 27 депутатов избирались по партийным спискам. Теперь «списочников» в парламенте Калмыкии останется только 10. Шесть одномандатных округов расположены на территории Элисты и 11 – в 13 оставшихся муниципалитетах. По словам Федорченко, норма на один округ составляет 11 751 избиратель.
Перенарезка не понравилась местным коммунистам. Замглавы фракции КПРФ в хурале Мигмир Бембеева заявила, что «между отдельными округами допущен разрыв в 3 600 с лишним голосов». В частности, в одномандатном округе №14 (Сарпинский район и два села из Малодербетовского района) проживает 9 981 избиратель, а в округе №7 (Приютненский район и южные пригороды Элисты) – 13 656 избирателей. «Вопросы вызывают, кроме того, те округа, в которых примерно равное количество избирателей, проживающих на разных территориях. В тот же седьмой округ включены 6 089 элистинских избирателей и 7 567 жителей Приютненского района. Победит, допустим, кандидат от столицы региона. Приютненский район, в таком случае, лишается своего представителя в заксобрании», — приводит слова Бембеевой пресс-служба рескома КПРФ.
На вопрос местных СМИ, как получилось, что границы избирательных округов не совпадают с границами районов, глава избиркома Калмыкии Бембя Чужаев ответил, что «это чистая математика и немного географии». «Не ищите здесь какого-либо умысла», – призвал он. «Мы просчитали десятки разных вариантов нарезки округов. Идеального решения тут быть не может, просто представьте: надо доукомплектовать 9 округов. Из всех вариантов мы выбрали, поверьте, наименее болезненное, а значит, оптимальное. Кстати, обратите внимание: никто из депутатов, критиковавших нарезку округов, не сказал, что у него в портфеле есть лучший вариант», — заявил Чужаев в интервью местному агентству «РИА Калмыкия».
В народном хурале Калмыкии заседают 27 депутатов, из них 21 – члены фракции «Единой России». Еще четверо представляют КПРФ и двое – «Справедливую Россию».
Близкий к администрации главы региона источник «Ведомостей» говорит, что Хасиков хочет убрать от власти в хурале «клан Орлова» – бывшего руководителя республики. «Он делает ставку на 17 популярных одномандатных кандидатов от районов, – отмечает источник, добавляя, что их победа гарантирует власти контроль над заксобранием. – А старые элиты формируют оппозиционную коалицию из "Справедливой России", КПРФ и бывших единороссов, которые связаны с экс-главой».
Увеличение количества одномандатников и лепестковая нарезка округов – довольно стандартное решение, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, многие регионы повышают долю одномандатников в расчете на тотальную победу единороссов. «Хасикову это тоже выгодно, но ему будет непросто. У него недостаточно своих людей, есть и желание существенно поменять депутатский корпус на более лояльный. Поэтому для Хасикова главный вопрос – не победа “Единой России”, а формирование списка ее кандидатов», – заключил эксперт.
Из 16 субъектов, где 10 сентября пройдут выборы депутатов заксобраний, Калмыкия была единственной, где парламент избирался только по партийным спискам. Всего в России теперь осталось пять заксобраний, чьи депутаты избираются по пропорциональной системе: это парламенты Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Чечни.
Помимо парламента Калмыкии, соотношение депутатов в пользу одномандатников ранее изменили заксобрания Владимирской, Ивановской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областей, где также в этом году пройдут выборы. В декабре 2022 г. Заксобрание Иркутской области перенарезало схему избирательных округов из-за переселения жителей региона с северных территорий на южные. В целом количество округов осталось прежним. Также новая схема избирательных округов без изменения количества депутатов-одномандатников перед выборами в заксобрание была утверждена в Ульяновской области.