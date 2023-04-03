Зачем Владимир Путин посетит Тулу

У визита Путина в Тульскую область на этот раз есть формальный повод – заседание комиссии Госсовета по промышленности, которого не было во время последней поездки в регион в 2022 г., сказал «Ведомостям» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.