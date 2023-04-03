Зачем Владимир Путин посетит Тулу

Зачем Владимир Путин посетит ТулуТам президент проведет заседание Госсовета по промышленности и посетит завод подрядчика РЖД
Владимир Путин 4 апреля может посетить Тульскую область, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к администрации президента. В частности, предполагается, что глава государства поедет на предприятие «Тулажелдормаш», где пообщается с руководством и коллективом, говорит один из собеседников «Ведомостей».
Кроме того, в регионе глава государства может провести заседание президиума Госсовета по профильной для региона теме – промышленности, говорят два источника «Ведомостей». Губернатор региона Алексей Дюмин руководит комиссией Госсовета по промышленности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы не ответил, но визит подтвердила пресс-служба Кремля. «Ведомости» направили запрос в правительство региона.
Предыдущее заседание Госсовета по промышленности проводилось 11 января 2023 г. Тогда помощник президента России, секретарь Госсовета Игорь Левитин сообщал, что помимо задач, связанных с оборонно-промышленным комплексом, «необходимо уделить внимание и развитию гражданской промышленности». На заседании обсуждали проект доклада к заседанию президиума Госсовета о ключевых аспектах развития промышленности. Он также содержал системные решения по промышленному развитию страны на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
«К Тульской области привлечено повышенное внимание ввиду того, что в регионе немало военных предприятий», – говорит источник, близкий к администрации президента. По его словам, регион был одним из первых, который посетил в рамках проверки предприятий ОПК зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Последний раз Путин приезжал в Тулу в конце декабря 2022 г. Тогда он вместе с Дюминым посетил машиностроительный завод «Щегловский вал» (входит в структуру АО «НПО "Высокоточные комплексы» «Ростеха»). Завод занимается производством передовых вооружений – боевых машин ЗРПК «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», боевых отделений «Бахча» и «Бережок» и др.
Но «Тулажелдормаш», принадлежащий группе ПТК, не входит напрямую в ОПК и является одним из крупнейших производителей спецтехники и оборудования для строительства, обновления и содержания железнодорожных путей для РЖД. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что «Тулажелдормаш» – это крупное предприятие, на котором применяются инновационные технологии.
По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, на этот раз посещение президентом оборонных предприятий маловероятно.
Президент также во время предыдущего посещения Тулы провел совещание с руководителями оборонных предприятий по вопросам обеспечения потребностей Вооруженных сил России, задействованных в военной операции на Украине. В совещании принимали участие Медведев и вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
У визита Путина в Тульскую область на этот раз есть формальный повод – заседание комиссии Госсовета по промышленности, которого не было во время последней поездки в регион в 2022 г., сказал «Ведомостям» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
К тому же предполагается, что будет обсуждаться тема «технологического суверенитета», а область позиционирует себя в качестве одного из лидеров в этом вопросе, так как в регионе сосуществуют традиционные и высокотехнологичные предприятия, отметил эксперт.