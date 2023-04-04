Избирательные комиссии могут взять на себя основную задачу по информированию о выборах

Избирательные комиссии могут взять на себя основную задачу по информированию о выборахДля этого они будут начинать работать не за 10, а за 30 дней до голосования
Задачу по повышению явки на выборах президента будут выполнять за счет работы «низовых», участковых избирательных комиссий (УИК), сказал «Ведомостям» федеральный чиновник. Члены УИКов должны будут информировать граждан о предстоящих выборах не за 10 дней до дня голосования, а за 30 дней, говорит он.
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