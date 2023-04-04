Работу с молодежью в регионах могут передать профильным вице-губернаторам

Работу с молодежью в регионах могут передать профильным вице-губернаторамСейчас эти обязанности могут быть у чиновников, отвечающих за культуру или социалку
Ответственным за внутреннюю политику вице-губернаторам могут поручить курировать военно-патриотическое воспитание в школах, как и всю сферу работы с молодежью, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. Такая практика уже существует в ряде регионов, но теперь она будет распространена повсеместно, поскольку в ряде регионов «молодежка» относится к сфере культуры или социалки, отмечает он.
Например, в Вологодской области молодежная политика является одним из направлений внутренней политики. «Эта схема у нас работает давно. На моей памяти лет 10 точно», – сообщил «Ведомостям» собеседник в правительстве Вологодской области. А вот в Новгородской области работа с молодежью была переподчинена блоку внутренней политики только в январе 2023 г., сказал «Ведомостям» собеседник в органах власти региона.