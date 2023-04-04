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Работу с молодежью в регионах могут передать профильным вице-губернаторам

Сейчас эти обязанности могут быть у чиновников, отвечающих за культуру или социалку
Александр Тихонов Екатерина Гробман
Евгений Разумный / Ведомости

Ответственным за внутреннюю политику вице-губернаторам могут поручить курировать военно-патриотическое воспитание в школах, как и всю сферу работы с молодежью, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. Такая практика уже существует в ряде регионов, но теперь она будет распространена повсеместно, поскольку в ряде регионов «молодежка» относится к сфере культуры или социалки, отмечает он.

Например, в Вологодской области молодежная политика является одним из направлений внутренней политики. «Эта схема у нас работает давно. На моей памяти лет 10 точно», – сообщил «Ведомостям» собеседник в правительстве Вологодской области. А вот в Новгородской области работа с молодежью была переподчинена блоку внутренней политики только в январе 2023 г., сказал «Ведомостям» собеседник в органах власти региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных