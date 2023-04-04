Работу с молодежью в регионах могут передать профильным вице-губернаторам

Ответственным за внутреннюю политику вице-губернаторам могут поручить курировать военно-патриотическое воспитание в школах, как и всю сферу работы с молодежью, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента. Такая практика уже существует в ряде регионов, но теперь она будет распространена повсеместно, поскольку в ряде регионов «молодежка» относится к сфере культуры или социалки, отмечает он.