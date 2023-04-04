Лидер индийской оппозиции может сесть в тюрьму за оскорбление премьера Моди

Представитель самого известного политического клана Индии и лидер главной партии оппозиции – Индийского национального конгресса (ИНК) – Рахул Ганди намерен опротестовать решение суда, приговорившего его за клевету на премьера Нарендру Моди к двум годам тюрьмы. Об этом 3 апреля сообщило агентство Reuters. Если приговор не удастся оспорить, правящая правая партия Бхаратия джаната (БДП) выведет из игры основного лидера оппозиции перед выборами 2024 г.