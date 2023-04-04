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Лидер индийской оппозиции может сесть в тюрьму за оскорбление премьера Моди

Тогда он не сможет участвовать в выборах 2024 года
Глеб Мишутин
Клеветой суд счел высказывание Рахула Ганди во время предвыборной кампании еще 2019 г. / MONEY SHARMA / AFP

Представитель самого известного политического клана Индии и лидер главной партии оппозиции – Индийского национального конгресса (ИНК) – Рахул Ганди намерен опротестовать решение суда, приговорившего его за клевету на премьера Нарендру Моди к двум годам тюрьмы. Об этом 3 апреля сообщило агентство Reuters. Если приговор не удастся оспорить, правящая правая партия Бхаратия джаната (БДП) выведет из игры основного лидера оппозиции перед выборами 2024 г.

Рахул Ганди является внуком премьер-министра Индиры Ганди, правившей в 60–80-е гг. прошлого века, и правнуком первого премьера независимой Индии Джавахарлала Неру.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных