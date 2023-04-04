Лидер индийской оппозиции может сесть в тюрьму за оскорбление премьера Моди

Лидер индийской оппозиции может сесть в тюрьму за оскорбление премьера МодиТогда он не сможет участвовать в выборах 2024 года
Представитель самого известного политического клана Индии и лидер главной партии оппозиции – Индийского национального конгресса (ИНК) – Рахул Ганди намерен опротестовать решение суда, приговорившего его за клевету на премьера Нарендру Моди к двум годам тюрьмы. Об этом 3 апреля сообщило агентство Reuters. Если приговор не удастся оспорить, правящая правая партия Бхаратия джаната (БДП) выведет из игры основного лидера оппозиции перед выборами 2024 г.
Рахул Ганди является внуком премьер-министра Индиры Ганди, правившей в 60–80-е гг. прошлого века, и правнуком первого премьера независимой Индии Джавахарлала Неру.
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