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Региональных чиновников начали переводить на автоматизированное рабочее место госслужащего от VK

Но они смогут использовать привычные приложения для личного общения
Александр Тихонов
Максим Стулов / Ведомости

Регионы начали перевод госслужащих на автоматизированное рабочее место госслужащего, разработанное компанией VK. Власти субъектов рассчитывают, что мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и другие сервисы для рабочего общения

Минцифры Амурской области объявило о переводе региональных госслужащих на автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС) – специальный мессенджер, разработанный VK и объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». АРМ ГС создан на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры РФ, объявленному осенью 2021 г. Власти Приамурья рассчитывают, что новый мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных