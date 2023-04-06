Региональных чиновников начали переводить на автоматизированное рабочее место госслужащего от VK

Минцифры Амурской области объявило о переводе региональных госслужащих на автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС) – специальный мессенджер, разработанный VK и объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». АРМ ГС создан на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры РФ, объявленному осенью 2021 г. Власти Приамурья рассчитывают, что новый мессенджер заменит Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др.