Проблема украинского зерна привела к отставке польского министра

Беспошлинный ввоз больших объемов украинского зерна в страны Центральной Европы создает их правительствам немало проблем, так как продукция местных фермеров не в состоянии конкурировать с украинской по ценовым параметрам. По данным ресурса «Украгроконсалт», в начале апреля украинская пшеница была дешевле польской в среднем на 25%. В Польше эта проблема тем более чувствительна, так как уже в ноябре 2023 г. в стране пройдут парламентские выборы. Как сообщает Reuters, кризис с украинским зерном в год выборов стал неприятным сюрпризом для правящей национал-консервативной партии «Право и справедливость», коалиция которой имеет большинство мест в польском сейме.