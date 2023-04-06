Проблема украинского зерна привела к отставке польского министра

Проблема украинского зерна привела к отставке польского министраПольша сплотила своих соседей по зерновому вопросу в политических целях
Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку из-за переизбытка дешевого украинского зерна в странах Евросоюза. Об этом Ковальчик заявил 5 апреля, объяснив свою отставку недавним решением Еврокомиссии (ЕК) продлить беспошлинный импорт украинских зерновых в ЕС до июня 2024 г. Недовольные ЕК польские фермеры, которые терпят убытки, потребовали ввести импортные пошлины на украинское зерно, но Ковальчик не верит в реализуемость этого требования. «Так как подобный запрос, очевидно, не будет выполнен ЕК, я решил уйти с поста министра сельского хозяйства», – цитирует польского министра Reuters.
Беспошлинный ввоз больших объемов украинского зерна в страны Центральной Европы создает их правительствам немало проблем, так как продукция местных фермеров не в состоянии конкурировать с украинской по ценовым параметрам. По данным ресурса «Украгроконсалт», в начале апреля украинская пшеница была дешевле польской в среднем на 25%. В Польше эта проблема тем более чувствительна, так как уже в ноябре 2023 г. в стране пройдут парламентские выборы. Как сообщает Reuters, кризис с украинским зерном в год выборов стал неприятным сюрпризом для правящей национал-консервативной партии «Право и справедливость», коалиция которой имеет большинство мест в польском сейме.