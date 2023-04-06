Члены фракции «Справедливой России» в заксобрании Петербурга объявили о выходе из партии

Во время перерыва в заседании Шишкина зачитала журналистам заявление от имени фракции «Справедливой России» о том, что члены депутатского объединения в полном составе покидают партийные ряды. Решение, по словам бывшего зампреда заксобрания, «родилось не сегодня», но является коллегиальным. Как говорится в заявлении, каждый из парламентариев «вступал в другую партию»: «социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и больших проблем маленьких людей». «А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденную в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге. Лично я вступала именно в такую партию. К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию», – сообщила Шишкина (цитата по «Интерфаксу»).