Члены фракции «Справедливой России» в заксобрании Петербурга объявили о выходе из партии

Члены фракции «Справедливой России» в заксобрании Петербурга объявили о выходе из партииЛидер партии Сергей Миронов предложил им сдать депутатские мандаты
Члены фракции «Справедливой России» (СР) в заксобрании Санкт-Петербурга заявили о выходе из партии в полном составе. Все началось с того, что вице-спикер палаты Марина Шишкина, которая 1 февраля объявила об отставке с поста главы регионального отделения справороссов, сообщила на пленарном заседании, что оставляет руководящую должность в городском парламенте. По словам Шишкиной, накануне председатель заксобрания Александр Бельский («Единая Россия») освободил ее от должности своего заместителя. «Причина моего решения очень проста, коллеги. Я собираюсь заняться новым политическим проектом, близким мне по духу и по совести», – заявила она, добавив, что продолжит работу «в качестве руководителя фракции, надеюсь, и депутата».
Во время перерыва в заседании Шишкина зачитала журналистам заявление от имени фракции «Справедливой России» о том, что члены депутатского объединения в полном составе покидают партийные ряды. Решение, по словам бывшего зампреда заксобрания, «родилось не сегодня», но является коллегиальным. Как говорится в заявлении, каждый из парламентариев «вступал в другую партию»: «социалистическую, социал-демократическую, на щите которой основной была идея социальной справедливости и больших проблем маленьких людей». «А еще мы вступали в партию интеллектуальных и профессиональных политиков, рожденную в открытом, толерантном и просвещенном Петербурге. Лично я вступала именно в такую партию. К сожалению, в последнее время актуальная повестка партии изменилась в сторону, не соответствующую нашему пониманию», – сообщила Шишкина (цитата по «Интерфаксу»).
Она поблагодарила лидера справороссов Сергея Миронова за многолетнее сотрудничество, но подчеркнула, что члены фракции сейчас чувствуют необходимость выбрать другой политический путь, а ей в партийной повестке в последнее время «перестало хватать человечности». Во фракции СР в заксобрании Петербурга состояло пять человек, включая беспартийного Михаила Амосова. Последний заявил о готовности работать с коллегами. Марина Шишкина возглавляла петербургское отделение «Справедливой России» с 2017 г. В марте 2023 г., после ее объявления об уходе в отставку с поста главы городской ячейки, новым председателем совета регионального отделения была избрана Надежда Тихонова. Шишкина вошла в состав бюро совета отделения.
Это не первый раскол в петербургском отделении «Справедливой России», отмечает политтехнолог Петр Быстров. По его словам, справороссы стали терять позиции в городе после ухода с поста главы региональной ячейки Оксаны Дмитриевой в 2015 г. «С каждым новым расколом позиции партийцев в политическом поле Питера все более ослабевали», – говорит он. По словам Быстрова, СР в Санкт-Петербурге «всегда была партией либеральной интеллигенции», которую возглавляли в том числе бывшие яблочники (Оксана Дмитриева): «Такие депутаты в силу своих политических взглядов и воззрений не приветствуют переход на ультрапатриотические позиции и сближение с [основателем ЧВК «Вагнер»] Евгением Пригожиным. Поскольку Шишкина была очень яркой представительницей этого крыла, достаточно закономерен ее уход из партии».
20 января Сергей Миронов опубликовал фото с кувалдой, которую ему прислал в подарок Пригожин. Лидер справороссов заявил журналистам, что сложение полномочий вице-спикера палаты «выглядит благородно». «Но правильнее и благороднее им было бы сложить депутатские мандаты. Потому что они их получили благодаря партии», – подчеркнул он. Миронов напомнил, что ранее справороссы неоднократно выходили с инициативой о лишении полномочий депутатов, избравшихся от партии, а затем прекративших с ней сотрудничество.
По оценке Быстрова, городское отделение «Справедливой России» ждет дальнейшее ослабление, поскольку «среди местных руководителей не осталось ни одной более-менее серьезной политической фигуры». «Справороссы утратили статус основного оппонента единороссов [в Петербурге], которым они были в 2011–2016 гг. На следующих выборах они вполне могут не пройти в заксобрание», – заключил политтехнолог.