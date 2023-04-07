Франция и ЕС потребовали от Китая надавить на Россию

Франция и ЕС потребовали от Китая надавить на РоссиюНо потерпели неудачу
Председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля в Пекине провел сначала двусторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, к которым присоединилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для французского главы государства нынешний визит в Китай уже третий во время пребывания на этом посту.
В открытой части встречи Макрон выразил надежду, что именно Пекин может стать эффективным посредником при разрешении конфликта на Украине.
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