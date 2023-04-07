Франция и ЕС потребовали от Китая надавить на Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля в Пекине провел сначала двусторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, к которым присоединилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для французского главы государства нынешний визит в Китай уже третий во время пребывания на этом посту.