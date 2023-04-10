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«Единая Россия» открывает в регионах штабы общественной поддержки в преддверии выборов

Проблемы с безопасностью пока не позволяют запустить проект на большинстве новых территорий
Александр Тихонов
Единороссы хотят пообщаться с гражданами перед выборами / Андрей Гордеев / Ведомости

«Единая Россия» (ЕР) открыла штабы общественной поддержки в Ульяновске и Кемерове, всего в 2023 г. планируется запустить такой проект еще в 23 регионах, включая Луганскую народную республику, присоединенную к России в октябре 2022 г. Из-за проблем с безопасностью пока предвыборные штабы партии не будут открываться в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, также вошедших в состав РФ в прошлом году, сообщил «Ведомостям» глава центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Александр Сидякин.

В большинстве регионов, где в этом году будут открыты штабы общественной поддержки ЕР, 10 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний, заметили «Ведомости». Исключением являются Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Новгородская, Рязанская, Свердловская области и Ханты-Мансийский автономный округ – там заработают штабы, но выборов в сентябре не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных