«Единая Россия» открывает в регионах штабы общественной поддержки в преддверии выборов

«Единая Россия» (ЕР) открыла штабы общественной поддержки в Ульяновске и Кемерове, всего в 2023 г. планируется запустить такой проект еще в 23 регионах, включая Луганскую народную республику, присоединенную к России в октябре 2022 г. Из-за проблем с безопасностью пока предвыборные штабы партии не будут открываться в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, также вошедших в состав РФ в прошлом году, сообщил «Ведомостям» глава центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Александр Сидякин.