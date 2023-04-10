«Единая Россия» открывает в регионах штабы общественной поддержки в преддверии выборов

«Единая Россия» открывает в регионах штабы общественной поддержки в преддверии выборовПроблемы с безопасностью пока не позволяют запустить проект на большинстве новых территорий
«Единая Россия» (ЕР) открыла штабы общественной поддержки в Ульяновске и Кемерове, всего в 2023 г. планируется запустить такой проект еще в 23 регионах, включая Луганскую народную республику, присоединенную к России в октябре 2022 г. Из-за проблем с безопасностью пока предвыборные штабы партии не будут открываться в Донецкой народной республике, Запорожской и Херсонской областях, также вошедших в состав РФ в прошлом году, сообщил «Ведомостям» глава центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Александр Сидякин.
В большинстве регионов, где в этом году будут открыты штабы общественной поддержки ЕР, 10 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний, заметили «Ведомости». Исключением являются Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Новгородская, Рязанская, Свердловская области и Ханты-Мансийский автономный округ – там заработают штабы, но выборов в сентябре не будет.