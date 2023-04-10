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КНР сымитировала атаку на Тайвань после встречи его лидера со спикером палаты представителей США

Меньший масштаб учений по сравнению с августом 2022 года может быть тревожным сигналом, считает эксперт
Владимир Кулагин
Военные Тайваня следят за китайским кораблем / Reuters

Китай проводит с 8 по 10 апреля военно-морские учения «Объединенный острый меч», говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в соцсети WeChat. Эти маневры начались после встречи президента Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь 5 апреля в Калифорнии (во время ее транзитной остановки из Центральной Америки) со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти. Госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день призвал Пекин не считать мероприятия с участием Цай особенным событием, назвав их «частными и неофициальными». Такой комментарий власти КНР не убедил.

9 апреля вооруженные силы Китайской Республики на Тайване зафиксировали приближение к острову 70 самолетов и 11 кораблей НОАК, пишет Reuters. Более того, часть из истребителей пересекла так называемую медианную линию Тайваньского пролива (условная граница). При этом известно, что силы Тайваня также отправили к срединной линии как минимум 10 своих кораблей, но ни одна из сторон не совершала провокационных действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных