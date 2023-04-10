КНР сымитировала атаку на Тайвань после встречи его лидера со спикером палаты представителей США

Китай проводит с 8 по 10 апреля военно-морские учения «Объединенный острый меч», говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в соцсети WeChat. Эти маневры начались после встречи президента Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь 5 апреля в Калифорнии (во время ее транзитной остановки из Центральной Америки) со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти. Госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день призвал Пекин не считать мероприятия с участием Цай особенным событием, назвав их «частными и неофициальными». Такой комментарий власти КНР не убедил.