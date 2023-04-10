КНР сымитировала атаку на Тайвань после встречи его лидера со спикером палаты представителей США

КНР сымитировала атаку на Тайвань после встречи его лидера со спикером палаты представителей СШАМеньший масштаб учений по сравнению с августом 2022 года может быть тревожным сигналом, считает эксперт
Китай проводит с 8 по 10 апреля военно-морские учения «Объединенный острый меч», говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в соцсети WeChat. Эти маневры начались после встречи президента Китайской Республики на Тайване Цай Инвэнь 5 апреля в Калифорнии (во время ее транзитной остановки из Центральной Америки) со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти. Госсекретарь США Энтони Блинкен в тот же день призвал Пекин не считать мероприятия с участием Цай особенным событием, назвав их «частными и неофициальными». Такой комментарий власти КНР не убедил.
9 апреля вооруженные силы Китайской Республики на Тайване зафиксировали приближение к острову 70 самолетов и 11 кораблей НОАК, пишет Reuters. Более того, часть из истребителей пересекла так называемую медианную линию Тайваньского пролива (условная граница). При этом известно, что силы Тайваня также отправили к срединной линии как минимум 10 своих кораблей, но ни одна из сторон не совершала провокационных действий.