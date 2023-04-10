Турция ввела в строй первый в мире «легкий авианосец» с ударными дронами

«Потенциальный район применения корабля – Средиземное и Красное море для усиления возможных экспедиционных сил Турции против вооружённых группировок и армий стран третьего мира, в частности, в Ливии. При поддержке эсминцами “Анадолу” вполне может обеспечить и защитить высадку десанта с помощью ударных вертолетов и беспилотников. В любом случае, потенциал проекции силы Анкары на южном направлении усилился», – считает Крамник. Он добавил, что боевое применение корабля в бассейне Черного моря возможно только в случае гипотетического конфликта с Россией (большая часть других стран региона – союзники по НАТО или партнеры альянса), что в нынешних условиях исключено, а даже гипотетический подобный сценарий не оправдан, учитывая состав российских сил в Причерноморье.