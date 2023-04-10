Турция ввела в строй первый в мире «легкий авианосец» с ударными дронами

Турция ввела в строй первый в мире «легкий авианосец» с ударными дронамиОн может усилить экспедиционные возможности Анкары в Средиземном море и рейтинг Эрдогана
Турция 10 апреля приняла в состав своего военно-морского флота первый авианесущий универсальный десантный корабль «Анадолу» (TCG Anadolu). По конфигурации он фактически является «легким авианосцем» и первым в мире кораблем – носителем ударных беспилотников семейства «Байрактар». Судно было построено в стамбульской верфи Sedef. В проекте приняли участие более 130 местных субподрядчиков, порядка 70% комплектующих судна имеют отечественное происхождение. В церемонии принятия нового боевого корабля принял участие президент республики Реджеп Эрдоган, сообщает пресс-служба турецкого лидера.
«Этот корабль обладает характеристиками, которые позволят нам проводить военные и гуманитарные операции в любом уголке мира, когда это необходимо», – сказал турецкий лидер, выступая на мероприятии. Он подчеркнул, что включение корабля в турецкий ВМФ является ярким примером программы импортозамещения в области ВПК, начатой в 2004 г.
Судно способно принять 11 новейших турецких ударных дронов Bayraktar TB3 или разрабатываемых перспективных реактивных беспилотников Kızılelma, а также до 10 боевых вертолетов на палубе (турецких ударных T-129 ATAK, военно-транспортных американских «Чинук») и до 30 БПЛА плюс 19 вертолетов в ангаре.
Турецкая сторона заменила боевыми ударными дронами изначально планировавшуюся ключевую составляющую авиакрыла «Анадолу» – палубный вариант американского истребителя пятого поколения F-35 (Турция была исключена США из программы из-за покупки российских ЗРС С-400). Помимо боевых дронов, ставших ударной основой корабля, «легкий авианосец» способен принимать турецкий учебно-боевой штурмовик HÜRJET (аналог российского Як-130). Он разработан компанией Turkish Aerospace Industries и сейчас проходит испытания.
«Анадолу» также сможет выполнять функцию десантного корабля. По данным производителей, судно обладает собственной материально-технической поддержкой и может перебросить в потенциально конфликтную зону в бассейнах Эгейского, Черного и Средиземного морей не менее одного батальона личного состава турецких вооруженных сил. Всего корабль может принять на борт 94 бронированные машины, в том числе 13 танков и 33 бронетранспортеров и боевых машин пехоты.
Судно оснащено разработанными Турцией системами управления боем, радиоэлектронной борьбы, навигации, противоторпедной защиты, предупреждения о лазерном облучении. В случае необходимости «Анадолу» можно использовать для ликвидации последствий стихийных бедствий и эвакуации беженцев. На борту судна размещен полноценный госпиталь и две операционные.
«Анадолу» способен развивать скорость до 20,5 узла (38 км/ч). Его максимальное водоизмещение – 27 000 т. Для сравнения: наибольшее водоизмещение самого крупного в мире американского действующего боевого корабля, авианосца «Нимиц», и его собратьев по классу составляет более 106 000 т, а единственного на вооружении российских ВМС фактического авианосца (авианесущего крейсера) «Адмирал Кузнецов» (с 2019 г. находится на ремонте) – 61 000 т.
Ближе всего по классу «Анадолу» к легкому авианосцу (универсальному десантному авианесущему кораблю) ВМФ Испании «Хуан Карлос», приспособленному для палубных вариантов AV-8 Harrier II и F-35, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный эксперт Илья Крамник. По его словам, особенностью как «Анадолу», так и «Хуана Карлоса» является использование значительного объема агрегатов и решений гражданского судостроения.
Также турецкий десантный корабль можно в целом считать «одноклассником» с французским УДК «Мистраль» (водоизмещение 21 000 т), предлагавшимся в 2010-е гг. для российского ВМФ (Париж разорвал контракт в 2015 г. из-за конфликта в Донбассе) и строящимися с 2020 г. в Керчи ему на замену уже чисто российскими УДК 23900 «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» (водоизмещение 40 000 т), говорит военный эксперт.
Если классифицировать судно как легкий авианосец, то Турция, таким образом, становится 13-й страной в мире, имеющей подобные корабли, подходящие под общий класс «авианосец». В то же время Крамник отмечает, что «Анадолу» все же стоит рассматривать в первую очередь как десантный корабль, так как судно оказалось лишено полноценного тяжелого авиационного вооружения в виде F-35.
По мнению военного эксперта, насыщение авиагруппы ударным беспилотниками – вынужденная мера из-за исключения Турции из программы американского истребителя пятого поколения, и говорить о том, насколько «Байрактары» по ударному потенциалу в десантных операциях сопоставимы с традиционной боевой операцией, пока рано.
«Потенциальный район применения корабля – Средиземное и Красное море для усиления возможных экспедиционных сил Турции против вооружённых группировок и армий стран третьего мира, в частности, в Ливии. При поддержке эсминцами “Анадолу” вполне может обеспечить и защитить высадку десанта с помощью ударных вертолетов и беспилотников. В любом случае, потенциал проекции силы Анкары на южном направлении усилился», – считает Крамник. Он добавил, что боевое применение корабля в бассейне Черного моря возможно только в случае гипотетического конфликта с Россией (большая часть других стран региона – союзники по НАТО или партнеры альянса), что в нынешних условиях исключено, а даже гипотетический подобный сценарий не оправдан, учитывая состав российских сил в Причерноморье.
Ввод в состав турецких ВМС нового боевого судна не только усилит военные возможности Турции за рубежом, но и улучшит электоральные перспективы действующего президента на предстоящих выборах 14 мая, считает доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков.
«Развитие собственного национального оборонно-промышленного комплекса – одна из важных стратегических задач Турции с начала правления Эрдогана. В планах уже на 11 апреля – запуск в космос своего первого военно-гражданского спутника дистанционного оптического зондирования Земли. Эти проекты – предмет гордости для турок. Поэтому неслучайно достижения в промышленности правящая сила старается приурочить к своей предвыборной кампании», – продолжает эксперт.
Таким способом правящая партия, по мнению эксперта, продвигает тезис, что результатом правления Эрдогана стали не только двузначные показатели инфляции и девальвация национальной валюты, а фактически выход турецкой экономики на новый технологический уклад, включение в клуб развитых стран. «На этом в первую очередь акцентируют внимание проправительственные телеканалы и печатные издания», – заключил Шлыков.