Рязанская облдума отправит в отставку осужденного депутата, чтобы назначить сенатора

22 февраля «Ведомости» сообщали, что кандидатов в члены Совета Федерации (СФ) среди действующих депутатов Рязанской областной думы не нашлось. Предыдущий представитель заксобрания в верхней палате парламента Игорь Морозов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 16 ноября 2022 г. В соответствии с федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации» Рязанская облдума должна была в течение месяца делегировать нового представителя в СФ, однако депутаты до сих пор этого не сделали. После досрочной отставки Подоля будут назначены дополнительные выборы по одномандатному округу № 10, от которого он был избран в 2020 г., сообщил «Ведомостям» Игорь Мурог. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 г. Победитель довыборов, вероятнее всего, и станет новым сенатором от Рязанской областной думы. Таким образом, почти год Рязанскую область в СФ будет представлять только один сенатор – от регионального правительства, бывший губернатор Николай Любимов.