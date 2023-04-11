Рязанская облдума отправит в отставку осужденного депутата, чтобы назначить сенатора

Рязанская облдума отправит в отставку осужденного депутата, чтобы назначить сенатораЕдиноросс Станислав Подоль решил сдать мандат до вступления приговора в законную силу
Рязанская областная дума на заседании 12 апреля рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий члена фракции «Единой России» Станислава Подоля, следует из проекта повестки дня заседания. После этого будут назначены дополнительные выборы по его одномандатному округу, победитель которых, по информации «Ведомостей», будет делегирован в Совет Федерации.
О том, что генеральный директор «АМК Рязанский» Подоль, осужденный 20 февраля по уголовному делу об отравлении учащихся школ и воспитанников детских садов Восточного округа Москвы сливочным маслом, написал заявление о досрочном прекращении полномочий депутата Рязанской областной думы, сообщил «Ведомостям» председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике заксобрания Игорь Мурог. Он не уточнил причину, по которой его коллега решил досрочно сложить полномочия (срок текущего созыва Рязанской областной думы истекает в 2025 г.). «Он же депутат на общественных началах, у нас каждый имеет право принять такое решение», — сказал глава комитета.
Обвинительный приговор Перовского районного суда Москвы в отношении Станислава Подоля (300 часов обязательных работ, освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности) не вступил в законную силу: его обжаловали как сам осужденный, так и прокуратура. Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде пока не назначена. Следовательно, Подоль мог исполнять обязанности депутата вплоть до завершения процесса в апелляционной инстанции. Возможная отмена приговора или оправдание депутата Мосгорсудом могли избавить его от необходимости досрочно сдавать мандат. Решение Станислава Подоля сложить полномочия может быть связано с затянувшимся с декабря 2022 г. назначением сенатора от Рязанской областной думы, сообщили «Ведомостям» собеседник в заксобрании и собеседник, близкий к органам власти региона.
22 февраля «Ведомости» сообщали, что кандидатов в члены Совета Федерации (СФ) среди действующих депутатов Рязанской областной думы не нашлось. Предыдущий представитель заксобрания в верхней палате парламента Игорь Морозов досрочно ушел в отставку по собственному желанию 16 ноября 2022 г. В соответствии с федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации» Рязанская облдума должна была в течение месяца делегировать нового представителя в СФ, однако депутаты до сих пор этого не сделали. После досрочной отставки Подоля будут назначены дополнительные выборы по одномандатному округу № 10, от которого он был избран в 2020 г., сообщил «Ведомостям» Игорь Мурог. Они пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 г. Победитель довыборов, вероятнее всего, и станет новым сенатором от Рязанской областной думы. Таким образом, почти год Рязанскую область в СФ будет представлять только один сенатор – от регионального правительства, бывший губернатор Николай Любимов.