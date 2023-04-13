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Министр иностранных дел Сирии посетил Саудовскую Аравию впервые с 2011 года

Соглашение с этой страной станет ключевым фактором для признания Башара Асада в регионе
Илья Лакстыгал
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад (слева) прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров по достижению политического решения сирийского кризиса / SPA / AFP

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл 12 апреля в саудовский город Джидда по приглашению министра иностранных дел королевства Фейсала бен Фархана. Об этом сообщает государственное сирийское агентство Sana. Это первый визит главы сирийского МИДа в Саудовскую Аравию с начала гражданской войны в Сирии в 2011 г., в ходе которой саудовцы масштабно поддерживали вооруженную оппозицию. Cаудовское государственное агентство SPA сообщило, что Микдад прибыл в страну для переговоров по «достижению политического решения сирийского кризиса» и по возвращению беженцев. Сирийский министр обсудит также вопрос гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения районам Сирии.

Визит Микдада проходит перед намеченной на 13 апреля встречей представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который соберется в Джидде. Там будет обсуждаться вопрос допустимости возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Очередной саммит организации пройдет 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 5 апреля о том, что саудовская сторона предпринимает усилия для возвращения Сирии в ЛАГ, писал Bloomberg со ссылкой на источники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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