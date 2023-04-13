Министр иностранных дел Сирии посетил Саудовскую Аравию впервые с 2011 года

Министр иностранных дел Сирии посетил Саудовскую Аравию впервые с 2011 годаСоглашение с этой страной станет ключевым фактором для признания Башара Асада в регионе
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл 12 апреля в саудовский город Джидда по приглашению министра иностранных дел королевства Фейсала бен Фархана. Об этом сообщает государственное сирийское агентство Sana. Это первый визит главы сирийского МИДа в Саудовскую Аравию с начала гражданской войны в Сирии в 2011 г., в ходе которой саудовцы масштабно поддерживали вооруженную оппозицию. Cаудовское государственное агентство SPA сообщило, что Микдад прибыл в страну для переговоров по «достижению политического решения сирийского кризиса» и по возвращению беженцев. Сирийский министр обсудит также вопрос гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения районам Сирии.
Визит Микдада проходит перед намеченной на 13 апреля встречей представителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который соберется в Джидде. Там будет обсуждаться вопрос допустимости возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ). Очередной саммит организации пройдет 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 5 апреля о том, что саудовская сторона предпринимает усилия для возвращения Сирии в ЛАГ, писал Bloomberg со ссылкой на источники.