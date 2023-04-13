Министр иностранных дел Сирии посетил Саудовскую Аравию впервые с 2011 года

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл 12 апреля в саудовский город Джидда по приглашению министра иностранных дел королевства Фейсала бен Фархана. Об этом сообщает государственное сирийское агентство Sana. Это первый визит главы сирийского МИДа в Саудовскую Аравию с начала гражданской войны в Сирии в 2011 г., в ходе которой саудовцы масштабно поддерживали вооруженную оппозицию. Cаудовское государственное агентство SPA сообщило, что Микдад прибыл в страну для переговоров по «достижению политического решения сирийского кризиса» и по возвращению беженцев. Сирийский министр обсудит также вопрос гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения районам Сирии.