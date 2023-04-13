МИД провел правкомиссию по вопросам поддержки соотечественников за рубежом

МИД провел правкомиссию по вопросам поддержки соотечественников за рубежомОдним из главных вопросов стала поддержка молодежи
Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом провела заседание под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В недружественных странах продолжается давление на российскую диаспору, поэтому России необходимо приложить усилия для ее консолидации на патриотической основе, защиты интересов общины и противодействия попыткам разобщения и дискредитации русского мира, отметил министр. Его слова приводит пресс-служба МИДа.
В работе комиссии участвовали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, представители администрации президента и аппарата правительства РФ, а также организаций и фондов.