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МИД провел правкомиссию по вопросам поддержки соотечественников за рубежом

Одним из главных вопросов стала поддержка молодежи
Дарья Мосолкина Евгения Дубровина
Максим Стулов / Ведомости

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом провела заседание под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В недружественных странах продолжается давление на российскую диаспору, поэтому России необходимо приложить усилия для ее консолидации на патриотической основе, защиты интересов общины и противодействия попыткам разобщения и дискредитации русского мира, отметил министр. Его слова приводит пресс-служба МИДа.

В работе комиссии участвовали руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, представители администрации президента и аппарата правительства РФ, а также организаций и фондов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных