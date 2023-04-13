МИД провел правкомиссию по вопросам поддержки соотечественников за рубежом

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом провела заседание под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В недружественных странах продолжается давление на российскую диаспору, поэтому России необходимо приложить усилия для ее консолидации на патриотической основе, защиты интересов общины и противодействия попыткам разобщения и дискредитации русского мира, отметил министр. Его слова приводит пресс-служба МИДа.