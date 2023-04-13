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Самый загруженный комитет в Госдуме – по госстроительству – отчитался спикеру о своей работе

Это стало продолжением заочной дискуссии спикера Вячеслава Володина и Павла Крашениникова об эффективности работы
Елена Мухаметшина
Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы

Самый загруженный комитет Госдумы – по госстроительству – отчитался о своей работе. К примеру, только в марте 2023 г. Госдума рассмотрела 81 законопроект, работа над которым шла в недрах комитета Павла Крашенинникова. Это 31% от общего количества инициатив, рассмотренных нижней палатой, хотя в ней работает 32 комитета.

Такие разъяснения содержатся в письме Крашенинникова от 27 марта 2023 г., направленном на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Ведомости» ознакомились с этим письмом, его подлинность подтвердил собеседник в Охотном ряду. Крашенинников не ответил на звонки «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных