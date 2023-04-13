Самый загруженный комитет в Госдуме – по госстроительству – отчитался спикеру о своей работе

Самый загруженный комитет Госдумы – по госстроительству – отчитался о своей работе. К примеру, только в марте 2023 г. Госдума рассмотрела 81 законопроект, работа над которым шла в недрах комитета Павла Крашенинникова. Это 31% от общего количества инициатив, рассмотренных нижней палатой, хотя в ней работает 32 комитета.