Министр иностранных дел ФРГ напомнит Китаю о ценностях

Бербок займет более жесткую позицию и постарается сгладить негативное впечатление у американских союзников от слов Макрона, заявившего, что европейцы не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем» и им необходимо стремиться к «стратегической автономии ЕС от США», пишут Reuters и Politico. Сама Бербок не стала публично критиковать Макрона накануне визита, отметив, что политика Франции в отношении КНР соответствует подходу ЕС, сообщает DW (признано иностранным агентом). Но мнение о нужной степени вовлеченности ЕС в азиатские дела у Бербок другое.