Министр иностранных дел ФРГ напомнит Китаю о ценностях

Министр иностранных дел ФРГ напомнит Китаю о ценностяхСлишком мягкое отношение Франции к КНР надо исправить, считают оппоненты Парижа
Европейские политики продолжают визиты в Китай. Вслед за резонансной поездкой президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с 13 по 15 апреля свой первый официальный визит в КНР проводит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. 12 апреля стало известно, что на этот раз представитель Евросоюза не будет сопровождать представителя государства, как это было в паре Макрон – фон дер Ляйен: планировавший поехать в Китай одновременно с Бербок главный евродипломат Жозеп Боррель заразился коронавирусом.
Бербок займет более жесткую позицию и постарается сгладить негативное впечатление у американских союзников от слов Макрона, заявившего, что европейцы не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем» и им необходимо стремиться к «стратегической автономии ЕС от США», пишут Reuters и Politico. Сама Бербок не стала публично критиковать Макрона накануне визита, отметив, что политика Франции в отношении КНР соответствует подходу ЕС, сообщает DW (признано иностранным агентом). Но мнение о нужной степени вовлеченности ЕС в азиатские дела у Бербок другое.