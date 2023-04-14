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Министр иностранных дел ФРГ напомнит Китаю о ценностях

Слишком мягкое отношение Франции к КНР надо исправить, считают оппоненты Парижа
Владимир Кулагин
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не скрывает, что полна решимости сделать предупреждение Китаю о недопустимости эскалации вокруг Тайваня от имени всего ЕС / SOEREN STACHE / dpa / Picture-Alliance via AFP

Европейские политики продолжают визиты в Китай. Вслед за резонансной поездкой президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с 13 по 15 апреля свой первый официальный визит в КНР проводит министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. 12 апреля стало известно, что на этот раз представитель Евросоюза не будет сопровождать представителя государства, как это было в паре Макрон – фон дер Ляйен: планировавший поехать в Китай одновременно с Бербок главный евродипломат Жозеп Боррель заразился коронавирусом.

Бербок займет более жесткую позицию и постарается сгладить негативное впечатление у американских союзников от слов Макрона, заявившего, что европейцы не заинтересованы «в форсировании решения вопроса с Тайванем» и им необходимо стремиться к «стратегической автономии ЕС от США», пишут Reuters и Politico. Сама Бербок не стала публично критиковать Макрона накануне визита, отметив, что политика Франции в отношении КНР соответствует подходу ЕС, сообщает DW (признано иностранным агентом). Но мнение о нужной степени вовлеченности ЕС в азиатские дела у Бербок другое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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