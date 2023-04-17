Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп«Ведомости» оценили перспективы восстановления турпотока в ближайшем будущем
Китай открылся миру в 2023 г. после окончания периода «нулевой терпимости» к COVID-19, а своим гражданам снова позволил путешествовать за рубеж. В январе власти КНР отменили карантинные меры для въезжающих в страну, а 6 февраля были разрешены групповые туры китайским туристам в Россию. C 15 марта был запущен процесс выдачи туристических виз в КНР, а генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге сообщило 4 апреля о грядущем открытии визовых центров.
Вскоре будет сделан новый шаг навстречу друг другу. Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, заявил «РИА Новости» 14 апреля директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, документ предусматривает сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота.