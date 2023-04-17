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Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп

«Ведомости» оценили перспективы восстановления турпотока в ближайшем будущем
Владимир Кулагин
Петр Ковалев / ТАСС

Китай открылся миру в 2023 г. после окончания периода «нулевой терпимости» к COVID-19, а своим гражданам снова позволил путешествовать за рубеж. В январе власти КНР отменили карантинные меры для въезжающих в страну, а 6 февраля были разрешены групповые туры китайским туристам в Россию. C 15 марта был запущен процесс выдачи туристических виз в КНР, а генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге сообщило 4 апреля о грядущем открытии визовых центров.

Вскоре будет сделан новый шаг навстречу друг другу. Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, заявил «РИА Новости» 14 апреля директор консульского департамента МИД России Алексей Климов, документ предусматривает сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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