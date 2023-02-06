Эксперты прогнозируют возвращение туристической активности к допандемийному уровню

Экономическая ситуация в мире приведет к тому, что люди не смогут «в таком количестве [как в 2019 г.] путешествовать», считает зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. «Кроме того, нестабильная международная ситуация в 2023 г. только обостряется, например, если взять ситуацию с Ираном, с Тайванем. И никуда мы не денем кризис энергетический, который ударил, в первую очередь, по малому и среднему бизнесу в Европе. Мы все читаем новости о том, что из-за высоких коммунальных платежей многие гостиницы и рестораны не смогли открыться», – заявил она «Ведомостям».