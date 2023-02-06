Эксперты прогнозируют возвращение туристической активности к допандемийному уровню

Эксперты прогнозируют возвращение туристической активности к допандемийному уровнюВ основном на это повлияет частичное открытие Китая
В 2023 г. отрасль туризма в мире может достичь допандемийных показателей, это произойдет благодаря возможности выезда китайских путешественников, сообщил «Ведомостям» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
«Главные туристические центры остаются привлекательными, а российский турист в Европе замещается туристами из других стран. Думаю, что достичь в 2023 г. допандемийного уровня удастся, а в 2024 и 2025 гг., с учетом того, что китайский турист, вероятно, поедет в большем количестве, чем планируется, мы можем увидеть еще большие цифры по миру», – сказал он.
По мнению Волкова, если в 2023 г. не произойдет глобальных политических кризисов, связанных с вовлечением Китая и Европы, то три основных туристических рынка – арабский, азиатский и европейский – будут востребованы как во въездном, так и в выездном формате.
6 февраля КНР в экспериментальном режиме возобновила туристические поездки для организованных групп путешественников. В одобренный властями список включены 20 стран, включая Россию. В 2020 г. власти страны в рамках борьбы с распространением коронавируса запретили выезд тургруппам за границу.
Экономическая ситуация в мире приведет к тому, что люди не смогут «в таком количестве [как в 2019 г.] путешествовать», считает зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. «Кроме того, нестабильная международная ситуация в 2023 г. только обостряется, например, если взять ситуацию с Ираном, с Тайванем. И никуда мы не денем кризис энергетический, который ударил, в первую очередь, по малому и среднему бизнесу в Европе. Мы все читаем новости о том, что из-за высоких коммунальных платежей многие гостиницы и рестораны не смогли открыться», – заявил она «Ведомостям».
После более значительных, чем ожидалось, показателей восстановления мировой туристической индустрии в 2022 г. в 2023 г. количество международных туристов может вернуться к допандемийному уровню в Европе и на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Всемирной туристской организации (ВТО).
Из этого прогноза следует, что число международных туристов может достичь 80–95% от допандемийного уровня в зависимости от степени экономического спада, продолжающегося восстановления путешествий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развития конфликта на Украине и других факторов.
При этом ВТО отмечает, что туристы в ответ на сложную экономическую ситуацию будут стремиться искать оптимальное соотношение цены и качества и путешествовать ближе к месту своего проживания. Согласно данным организации, более 900 млн туристов путешествовали по миру в 2022 г. Это вдвое больше, чем в 2021 г., и составляет 63% от допандемийного уровня.
В своем докладе за 2021 г. организация отмечала частичное восстановление мирового рынка туризма, подчеркивая, что мировой туристический поток все еще на 72% ниже, чем в допандемийном 2019 г. Авторы тогда назвали 2020 г. «худшим годом для мирового туризма».
В 2022 г. туристический поток из России за границу составил 9,5 млн поездок, что более чем на 20% выше показателя за прошлый год, говорила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, наибольшей популярностью среди российских туристов в этом году пользовалась Турция (5,3 млн поездок), Абхазия (1,1 млн), Объединенные Арабские Эмираты (850 000—900 000) и Таиланд (410 000).