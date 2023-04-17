Военный конфликт в Судане перерастает в новую гражданскую войну

Военный конфликт в Судане перерастает в новую гражданскую войнуБез вмешательства внешних игроков его не остановить
Полномасштабные бои с использованием всех доступных вооружений не прекращаются в Судане, где с субботы вооруженные силы ведут боевые действия против так называемых Сил оперативных поддержки (RSF) – группировки, созданной на основе арабских ополчений. В боях задействованы артиллерия и авиация, передает телеканал Al Jazeera. Взрывы слышны в столице страны Хартуме, а также близлежащих городах Омдурмане и Бахри. Счет жертв быстро растет. Как пишет Al Jazeera со ссылкой на Суданский союз врачей, на утро 16 апреля в результате столкновений было убито не менее 56 гражданских лиц, а число раненых, включая солдат, достигло 595 человек.
К вспышке гражданской войны привел конфликт между двумя главными фигурами в военно-политическом руководстве страны – генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, возглавляющим вооруженные силы (это более 104 000 человек, включая флот и ВВС), и генералом Мохамедом Хамданом Дагало «Хемети», командующим RSF (численность более 40 000 человек, на вооружении имеют бронетранспортеры и артиллерию). В высшем военно-гражданском органе власти – Суверенном совете – аль-Бурхан является председателем, а Хемети – его заместителем. Конфликт между военными лидерами обострился после заключения 5 декабря 2022 г. соглашения между военными и гражданскими структурами. Как поясняет Al Jazeera, одним из элементов этого соглашения был вопрос об интеграции RSF в структуру вооруженных сил. Шаги, предпринятые для этой интеграции, были слишком поспешными и привели к еще более резкому конфликту армии и RSF. Стороны не смогли договорится как по вопросам включения RSF в единую армейскую структуру, так и по выходу военных из прибыльных экономических секторов. Последнее весьма чувствительно для RSF, которые контролируют несколько золотых месторождений в Судане. Кроме того, добавляет Al Jazeera, речь могла идти и о привлечении военнослужащих к ответственности за прошлые преступления, что также не могло устроить RSF. Эта организация создана на основе ополчения «Джанджавид» – милиции скотоводов-арабов.
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал суданских военных прекратить насилие, а также обсудил происходящее с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом. К вечеру воскресенья ООН сообщила, что стороны согласились на трехчасовое гуманитарное перемирие. Группа египетских военных, прибывших на учения в Судан, была захвачена RSF вместе с истребителями МиГ-29. Свою надежду на скорое мирное урегулирование конфликта высказал и посол России в Судане Андрей Черновол.
Россия еще в 2020 г. заключила с Суданом соглашение о размещении пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) на Красном море для российского ВМФ. Впоследствии суданские власти заявляли о желании пересмотреть это соглашение. Окончательно оно должно быть ратифицировано гражданскими властями после перехода власти к ним.
Конфликт между регулярной армией Судана и RSF, по мнению доцента факультета мировой политики МГУ Натальи Пискуновой, может оказаться длительным. И без вмешательства какого-то крупного игрока извне урегулировать его будет сложно. Для России Судан в условиях внутренней нестабильности представляет интерес скорее не как место для ПМТО ВМФ, а как точка, где могут обслуживаться торговые суда, следующие через Суэцкий канал, считает эксперт.
Противоречия между армией и RSF накапливались давно и сейчас конфликт уже не мог быть заморожен, соглашается научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Происходящее демонстрирует глубокие противоречия военных кругов Судана с гражданскими политиками и отсутствие у последних серьезных возможностей влиять на происходящее в стране. Затягивание противостояния скажется на суданской экономике самым негативным образом и может ослабить обе противоборствующие группировки, повысив значимость гражданских сил в политической жизни Судана. При этом, добавляет эксперт, следует помнить, что RSF представляет собой легализованные формирования арабских кочевников, которые могут в конечном счете не выдержать противостояния с регулярной армией, имеющей авиацию. Внешние игроки вроде Египта будут оказывать непубличную поддержку силам аль-Бурхана, так как в регулярной армии Каир видит более надежного союзника, чем в вольнице RSF. Стоит также констатировать, что RSF не удалось сыграть на эффекте неожиданности – армия под их ударами не рассыпалась, цепь командования не была уничтожена, а интегрированные в RSF офицеры вооруженных сил вернулись к аль-Бурхану. Что же касается российского фактора, то Москва не играет значимой роли в суданском конфликте, утверждает Лукьянов. Проект базы для российского ВМФ остается чрезвычайно выгодным для Судана, но ее строительство не имеет смысла, если конфликт затянется и суданское руководство не сможет обеспечить выполнение ранее принятых решений.
После начала столкновений ТАСС со ссылкой на украинские авиакомпании сообщил, что в Судане оказалось заблокировано около 30 человек из состава экипажей самолетов украинских авиакомпаний. Нельзя исключать, что Судан служит хабом для закупок оружия для Украины, говорит Лукьянов. Определенные группировки могут заниматься продажей и перепродажей оружия как сами, так и с санкции военно-политического руководства страны. В Судане скопились достаточные запасы вооружений, к тому же страна обладает собственной военной промышленностью, поэтому вероятность существования подобных схем, связанных с коррумпированностью тех же RSF, существует, считает эксперт.