Военный конфликт в Судане перерастает в новую гражданскую войну

Противоречия между армией и RSF накапливались давно и сейчас конфликт уже не мог быть заморожен, соглашается научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Происходящее демонстрирует глубокие противоречия военных кругов Судана с гражданскими политиками и отсутствие у последних серьезных возможностей влиять на происходящее в стране. Затягивание противостояния скажется на суданской экономике самым негативным образом и может ослабить обе противоборствующие группировки, повысив значимость гражданских сил в политической жизни Судана. При этом, добавляет эксперт, следует помнить, что RSF представляет собой легализованные формирования арабских кочевников, которые могут в конечном счете не выдержать противостояния с регулярной армией, имеющей авиацию. Внешние игроки вроде Египта будут оказывать непубличную поддержку силам аль-Бурхана, так как в регулярной армии Каир видит более надежного союзника, чем в вольнице RSF. Стоит также констатировать, что RSF не удалось сыграть на эффекте неожиданности – армия под их ударами не рассыпалась, цепь командования не была уничтожена, а интегрированные в RSF офицеры вооруженных сил вернулись к аль-Бурхану. Что же касается российского фактора, то Москва не играет значимой роли в суданском конфликте, утверждает Лукьянов. Проект базы для российского ВМФ остается чрезвычайно выгодным для Судана, но ее строительство не имеет смысла, если конфликт затянется и суданское руководство не сможет обеспечить выполнение ранее принятых решений.