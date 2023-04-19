Китайских полицейских ищут по всему миру

Китайских полицейских ищут по всему мируРазоблачено «управление министерства общественной безопасности КНР» по Нью-Йорку
Минюст США сообщил 17 апреля об аресте двух жителей Нью-Йорка китайского происхождения, которые, по версии следствия, работали в созданном ими секретном полицейском участке КНР. В другом пресс-релизе сообщается, что всего по делу проходят 44 гражданина, которые принимали участие в «репрессивной деятельности» на территории США. Но большинство обвиняемых успели скрыться в КНР.
По версии обвинения, арестованные у себя дома 61-летний «Гарри» Лу Цзяньван и 59-летний Чэнь Цзиньпин были причастны к открытию в феврале 2022 г. и последующей работе «полицейского участка» в Чайнатауне на Манхэттене, который подчинялся министерству общественной безопасности КНР (МОБ, в его подчинении находится Народная полиция). Утверждается, что арестованные выполняли поручения из Пекина. «Осенью прошлого года участок попал в поле зрения ФБР. После чего подозреваемые закрыли его и уничтожили улики, например переписку с сотрудниками МОБ. Поэтому обвинения касаются как сговора при работе в качестве агентов правительства КНР, так и желания помешать правосудию США (за первое преступление им грозит до пяти лет лишения свободы, а за второе – до 20).
Согласно опубликованным минюстом данным, Лу выполнял различные задания с 2015 г., помогая властям КНР «проводить репрессии против их критиков». В 2015 г. он участвовал в Вашингтоне в прокитайских акциях протеста против запрещенной в Китае религиозной организации (вероятно, речь идет о «Фалуньгуне») во время визита председателя КНР Си Цзиньпина. В 2018 г. Лу участвовал в операции по возвращению в Китай диссидента с применением угроз.
Тема тайных полицейских участков КНР за рубежом начала громко звучать на Западе со второй половины 2022 г. после начала расследования в ряде европейских стран и Канаде. Испанская правозащитная организация Safeguard Defenders сообщала в сентябре 2022 г. как минимум о 54 подобных «отделениях полиции» КНР за рубежом, в том числе в Италии, Франции и Португалии. При этом указывалась, что основная деятельность участков связана с помощью китайским гражданам или туристам, но одновременно они сотрудничали с правоохранителями КНР для проведения тайных и незаконных операций. Согласно декабрьской информации от Safeguard Defenders, число таких участков могло достигать 100, больше всего – в Италии (11), где проживает около 300 000 китайцев.
При этом информация о том, что китайские полицейские стали как минимум с 2018 г. открывать зарубежные отделения, вовсе не была секретом. Financial Times (FT) в ноябре 2022 г. отметила, что еще в 2018 г. полиция восточного уезда Цинтянь городского округа Лишуй провинции Чжэцзян с гордостью отчиталась о создании 15 пунктов по всему миру, которые официально называются «зарубежные станции по предоставлению услуг». Официально в их обязанности входила помощь соотечественникам в оформлении документов и «разрешение споров между китайцами, живущими за границей». Не привлекла международного внимания и аналогичная новость из города Фучжоу о создании 30 «зарубежных постов по оказанию услуг» от Буэнос-Айреса до Токио. На представленной FT карте китайский тайный полицейский участок был обнаружен даже в украинской Одессе.
Согласно официальной позиции МИД КНР, Китай не имеет полицейских участков за границей. При этом дипломаты признают наличие там структур, которые помогают китайским гражданам, например, с прохождением медосмотра для продления водительских прав. При этом дипломаты в ответе FT настаивали на том, что работающие в таких офисах – не полицейские, а волонтеры.
Официальной целью таких офисов было оказание помощи живущим за рубежом китайцам в решении административных вопросов, находящихся в ведении полиции, без необходимости возвращаться в КНР, отмечает директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. Кроме того, они могли принимать заявления о преступлениях в тех случаях, когда речь шла о преступлениях одних граждан КНР против других или если, например, китаец за границей стал жертвой мошенничества со стороны жителя Китая. Сотрудники, работающие в таких местах, скорее всего, были не действующими офицерами МОБ, а работали по договору, несмотря на то что ведомство действительно курировало их работу, продолжает эксперт. Он подчеркивает, что борьба с диссидентами за рубежом входит в обязанность другого ведомства КНР – министерства государственной безопасности, а вовсе не МОБ, о чем говорят на Западе. Увеличившееся внимание к подобным центрам эксперт связывает с общим ухудшением отношений Китая и Запада.
Как пишет FT, полиция Цинтяня открыто сообщала, что одна из целей ее отделений за рубежом – участие в правительственной кампании по убеждению подозреваемых в преступлениях, прежде всего в онлайн-мошенничестве, вернуться в Китай. Так, официальная газета полиции КНР сообщала о случае, когда подозреваемый в мошенничестве вернулся в Китай из Сербии, после того как полиция связалась с ним через «зарубежный полицейский участок». Заместитель министра общественной безопасности Китая Ду Ханвэй говорил на пресс-конференции, что власти убедили 210 000 мошенников вернуться из-за границы в 2021 г., при этом не раскрывая применявшиеся методы.
Главным поводом возросшего внимания на Западе к таким офисам стало то, что они формально не получали согласования о своей работе у местных властей, хотя и не скрывали свою деятельность. По словам Кашина, законы об иностранных агентах в США дают возможность обвинить арестованных 17 апреля в том, что они работали на МОБ КНР без регистрации.
К апрельской ситуации с китайскими участками полиции в США привела как работа американских спецслужб, так и общий политический контекст, говорит главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Например, после недавней резонансной ситуации с пролетами китайских воздушных шаров выяснилось, что аналогичные действия фиксировались еще в 2021 г., но тогда им не придали большого значения. По словам Васильева, информация о том, что Китай использует офис в Нью-Йорке для сбора информации от граждан Китая, которые проживают в США, была известна американской прессе давно. Но ею занялись только после истории с шарами, отказа Китая вести переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и на фоне сближения Пекина с Москвой, отмечает эксперт. Фактически политика администрации президента США Джо Байдена в отношении КНР все больше становится похожей на политику администрации экс-президента Дональда Трампа, считает Васильев. В ближайшее время следует ожидать усиления напряженности, которая может привести к усилению санкций, запрету в США TikTok, который обвиняется как раз в том, что Китай использует приложение для получения персональных данных и шпионской информации, резюмирует Васильев.