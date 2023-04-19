Китайских полицейских ищут по всему миру

К апрельской ситуации с китайскими участками полиции в США привела как работа американских спецслужб, так и общий политический контекст, говорит главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Например, после недавней резонансной ситуации с пролетами китайских воздушных шаров выяснилось, что аналогичные действия фиксировались еще в 2021 г., но тогда им не придали большого значения. По словам Васильева, информация о том, что Китай использует офис в Нью-Йорке для сбора информации от граждан Китая, которые проживают в США, была известна американской прессе давно. Но ею занялись только после истории с шарами, отказа Китая вести переговоры с госсекретарем Энтони Блинкеном и на фоне сближения Пекина с Москвой, отмечает эксперт. Фактически политика администрации президента США Джо Байдена в отношении КНР все больше становится похожей на политику администрации экс-президента Дональда Трампа, считает Васильев. В ближайшее время следует ожидать усиления напряженности, которая может привести к усилению санкций, запрету в США TikTok, который обвиняется как раз в том, что Китай использует приложение для получения персональных данных и шпионской информации, резюмирует Васильев.