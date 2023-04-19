Внук Зюганова может выдвинуться в мэры Москвы от КПРФ

Внук Зюганова может выдвинуться в мэры Москвы от КПРФТакое решение приняла кадровая комиссия ЦК партии
Кандидатом в мэры Москвы от КПРФ может стать 34-летний внук бессменного партийного лидера Леонид Зюганов, заявили «Ведомостям» два источника, близких к руководству партии. Такое решение приняла кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ – ею руководит первый заместитель Геннадия Зюганова в ЦК партии Юрий Афонин. Соответствующее предложение комиссии, как и положено, передано в президиум ЦК партии. За выдвижение в мэры именно Леонида Зюганова якобы выступал в том числе сам председатель ЦК.
Предложенный кадровой комиссией ЦК кандидат в мэры Москвы довольно неожиданный. Как писали «Ведомости» 24 января, в шорт-листе были другие фамилии. Среди них – Афонин (избирался в Госдуму в федеральной части партийного списка), Вадим Кумин и Денис Парфенов (они избирались по московской части партийного списка). Фаворитами называли Афонина и, в первую очередь, Кумина. Афонин, по словам одного из собеседников «Ведомостей», в любом случае продолжит курировать столичную кампанию со стороны руководства КПРФ, что подчеркнет ее статус.
КПРФ «очень серьезно отнеслась к обсуждению кандидатов в мэры Москвы», заявил «Ведомостям» Афонин. Оно проходило и в местных отделениях, и в ходе иных консультаций, в том числе в ЦК, сообщил он: «Называлось до 10 кандидатур». Но на заседании кадровой комиссии «было принято единогласное решение выдвинуть кандидатуру Леонида Андреевича Зюганова», заявил «Ведомостям» Афонин: «Он дважды избирался депутатом Мосгордумы по одномандатному округу, является председателем комиссии по промышленной политике, член бюро горкома».
Для КПРФ наряду с Москвой и Московской областью ключевыми кампаниями являются выборы в Хакасии, Орловской и Ульяновской областях – регионах, которые возглавляют коммунисты, отметил Афонин. В работе штаба по выборам мэра столицы примет участие вся команда потенциальных кандидатов, которая обсуждалась прежде, отметил первый зампред ЦК КПРФ.
По словам близкого к администрации президента источника «Ведомостей», решение кадровой комиссии при президиуме ЦК нельзя считать окончательным. В том числе пока не завершены согласования со всеми заинтересованными структурами.