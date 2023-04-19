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Внук Зюганова может выдвинуться в мэры Москвы от КПРФ

Такое решение приняла кадровая комиссия ЦК партии
Максим Иванов
Леонид Зюганов (справа от председателя ЦК) может пойти на выборы при поддержке своих близких товарищей / kprf.ru

Кандидатом в мэры Москвы от КПРФ может стать 34-летний внук бессменного партийного лидера Леонид Зюганов, заявили «Ведомостям» два источника, близких к руководству партии. Такое решение приняла кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ – ею руководит первый заместитель Геннадия Зюганова в ЦК партии Юрий Афонин. Соответствующее предложение комиссии, как и положено, передано в президиум ЦК партии. За выдвижение в мэры именно Леонида Зюганова якобы выступал в том числе сам председатель ЦК.

Предложенный кадровой комиссией ЦК кандидат в мэры Москвы довольно неожиданный. Как писали «Ведомости» 24 января, в шорт-листе были другие фамилии. Среди них – Афонин (избирался в Госдуму в федеральной части партийного списка), Вадим Кумин и Денис Парфенов (они избирались по московской части партийного списка). Фаворитами называли Афонина и, в первую очередь, Кумина. Афонин, по словам одного из собеседников «Ведомостей», в любом случае продолжит курировать столичную кампанию со стороны руководства КПРФ, что подчеркнет ее статус.

КПРФ «очень серьезно отнеслась к обсуждению кандидатов в мэры Москвы», заявил «Ведомостям» Афонин. Оно проходило и в местных отделениях, и в ходе иных консультаций, в том числе в ЦК, сообщил он: «Называлось до 10 кандидатур». Но на заседании кадровой комиссии «было принято единогласное решение выдвинуть кандидатуру Леонида Андреевича Зюганова», заявил «Ведомостям» Афонин: «Он дважды избирался депутатом Мосгордумы по одномандатному округу, является председателем комиссии по промышленной политике, член бюро горкома».

Для КПРФ наряду с Москвой и Московской областью ключевыми кампаниями являются выборы в Хакасии, Орловской и Ульяновской областях – регионах, которые возглавляют коммунисты, отметил Афонин. В работе штаба по выборам мэра столицы примет участие вся команда потенциальных кандидатов, которая обсуждалась прежде, отметил первый зампред ЦК КПРФ.

По словам близкого к администрации президента источника «Ведомостей», решение кадровой комиссии при президиуме ЦК нельзя считать окончательным. В том числе пока не завершены согласования со всеми заинтересованными структурами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных