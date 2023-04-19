Внук Зюганова может выдвинуться в мэры Москвы от КПРФ

Предложенный кадровой комиссией ЦК кандидат в мэры Москвы довольно неожиданный. Как писали «Ведомости» 24 января, в шорт-листе были другие фамилии. Среди них – Афонин (избирался в Госдуму в федеральной части партийного списка), Вадим Кумин и Денис Парфенов (они избирались по московской части партийного списка). Фаворитами называли Афонина и, в первую очередь, Кумина. Афонин, по словам одного из собеседников «Ведомостей», в любом случае продолжит курировать столичную кампанию со стороны руководства КПРФ, что подчеркнет ее статус.