Депутатов Госдумы обучают военному планированию на базе Генштаба

Депутатов Госдумы обучают военному планированию на базе ГенштабаКурсы повышения квалификации проходят члены комитетов по обороне и безопасности
Три депутата Госдумы после начала спецоперации прошли обучение по программе повышения квалификации по вопросам военного планирования на базе Военной академии Генерального штаба ВС РФ, следует из материалов о командировках депутатов, с которыми ознакомились «Ведомости».
С конца января по 1 марта такое обучение прошел депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. А в сентябре по этой же программе обучались его коллега по комитету Бекхан Барахоев (от Ингушетии) и член комитета по обороне Андрей Гурулев (в Думе представляет Дальний Восток).
Гурулев сообщил «Ведомостям», что ему в комитете предложили пройти курсы повышения квалификации. «Не могу раскрыть детали обучения по понятным причинам, могу сказать, что это было полезно для меня», – сказал депутат.
«Это эксклюзивная программа для политического руководства страны, которую реализовали лучшие в России преподаватели. Обучения на столь высоком уровне вы не найдете больше нигде», — говорил Гурулев от имени выпускников на церемонии вручения удостоверений в октябре (цитата по «Красной весне»).
Это плановое обучение, которое было доступно депутатам и до начала спецоперации, пояснил источник в комитете по обороне. По его словам, депутаты проходят его добровольно.
Зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный отметил в разговоре с «Ведомостями», что в обоих комитетах много депутатов «с погонами, они глубоко погружены в тему», поэтому большинство не нуждаются в подобном обучении.
Программа повышения квалификации руководящего состава на базе Академии Генерального штаба была запущена в 2015 г. по поручению президента Владимира Путина. Основу курса обучения составляют занятия по военной стратегии, государственному управлению, экономике и информационной безопасности.