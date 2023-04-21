Депутатов Госдумы обучают военному планированию на базе Генштаба

С конца января по 1 марта такое обучение прошел депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. А в сентябре по этой же программе обучались его коллега по комитету Бекхан Барахоев (от Ингушетии) и член комитета по обороне Андрей Гурулев (в Думе представляет Дальний Восток).