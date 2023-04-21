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Политика

Депутатов Госдумы обучают военному планированию на базе Генштаба

Курсы повышения квалификации проходят члены комитетов по обороне и безопасности
Мария Макутина
Член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет / Андрей Иглов / РИА Новости

Три депутата Госдумы после начала спецоперации прошли обучение по программе повышения квалификации по вопросам военного планирования на базе Военной академии Генерального штаба ВС РФ, следует из материалов о командировках депутатов, с которыми ознакомились «Ведомости».

С конца января по 1 марта такое обучение прошел депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. А в сентябре по этой же программе обучались его коллега по комитету Бекхан Барахоев (от Ингушетии) и член комитета по обороне Андрей Гурулев (в Думе представляет Дальний Восток).

Гурулев сообщил «Ведомостям», что ему в комитете предложили пройти курсы повышения квалификации. «Не могу раскрыть детали обучения по понятным причинам, могу сказать, что это было полезно для меня», – сказал депутат.

«Это эксклюзивная программа для политического руководства страны, которую реализовали лучшие в России преподаватели. Обучения на столь высоком уровне вы не найдете больше нигде», — говорил Гурулев от имени выпускников на церемонии вручения удостоверений в октябре (цитата по «Красной весне»).

Это плановое обучение, которое было доступно депутатам и до начала спецоперации, пояснил источник в комитете по обороне. По его словам, депутаты проходят его добровольно.

Зампредседателя комитета по безопасности Анатолий Выборный отметил в разговоре с «Ведомостями», что в обоих комитетах много депутатов «с погонами, они глубоко погружены в тему», поэтому большинство не нуждаются в подобном обучении.

Программа повышения квалификации руководящего состава на базе Академии Генерального штаба была запущена в 2015 г. по поручению президента Владимира Путина. Основу курса обучения составляют занятия по военной стратегии, государственному управлению, экономике и информационной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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