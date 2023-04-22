Россия и Германия решили обменяться высылкой дипломатов

Россия и Германия решили обменяться высылкой дипломатовМоскве в очередной раз пришлось применить «зеркальные» меры
Россия высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве немецких дипломатов в качестве ответной меры на враждебные действия Берлина, сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
Близкий к МИД России источник рассказал «Ведомостям», что речь может идти о высылке до 100 сотрудников посольств с российской и немецкой сторон, что приведет к остановке некоторых функций дипломатических представительств.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявила в интервью телеканалу «Звезда», что из немецкого посольства в России будет выслано более 20 дипломатов. Также она отметила, что немецкий МИД сам сообщил журналистам информацию о планируемой высылке российских дипломатов, которая появлялась в СМИ последний месяц.
«Они нас уведомили, что они высылают, и сказали, что только никому ничего не говорите. И сами начали давать утечки, и сами же начали отрицать публично. У них были официальные заявления, <…> что они отрицали то, что высылают наших дипломатов», – сказала официальный представитель.
Телеканал N-tv со ссылкой на МИД ФРГ сообщил, что высылка сотрудников посольства РФ связана с «сокращением присутствия российской разведки в Германии». Ведомство также подтвердило нахождение российских дипломатов на борту самолета Ил-96, который ранее вылетел из Москвы, приземлился в Берлине, а после вернулся в аэропорт «Внуково».
При этом, как отметил Bild, рейс вызвал «ажиотаж» в социальных сетях, так как воздушное пространство ЕС закрыто для всех российских авиакомпаний с февраля 2022 г. после начала военной операции на Украине. Представитель ВВС Германии рассказал газете, что самолет имел «дипломатическое разрешение» на посадку в Берлине.
Отношения между Россией и Германией и так носят недружественный характер, а решение Берлина по высылке российских дипломатов осложнит ситуацию еще больше, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ТАСС.
«Германия все больше идет в кильватере США и копирует не самые конструктивные приемы в двустороннем диалоге. Массовая высылка российских дипломатов Берлином, безусловно, осложнит двусторонние отношения, которые и так носят недружественный характер», – отметил он.
В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал RT, что решение Берлина выслать большое количество российских дипломатов является очередным примером «русофобской политики, лишенной каких-либо международных норм». По его словам, ухудшение отношений с Западом создает основу для того, чтобы наращивать взаимодействие с дружественными странами.
В конце марта немецкий журнал Focus со ссылкой на источники сообщил, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов из страны. После этого источник «РИА Новости» в российском МИДе заявил, что «жесткий ответ на эти нездоровые шаги Берлина уже готов – ей [Бербок] понравится».