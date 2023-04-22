Россия и Германия решили обменяться высылкой дипломатов

«Они нас уведомили, что они высылают, и сказали, что только никому ничего не говорите. И сами начали давать утечки, и сами же начали отрицать публично. У них были официальные заявления, <…> что они отрицали то, что высылают наших дипломатов», – сказала официальный представитель.