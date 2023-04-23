«Единая Россия» сообщила о смерти второго депутата Госдумы за один день

За пять часов до этого фракция сообщила о смерти депутата от Липецкой области Николая Борцова. «Печальное известие. Сегодня на 78-м году жизни скоропостижно скончался наш коллега, товарищ, член фракции «Единая Россия» в Государственной думе Николай Иванович Борцов. В нижней палате Николай Иванович представлял интересы Липецкой области и плодотворно трудился на благо своего округа и его жителей. Ровесник победы, он всю свою жизнь посвятил развитию региона», – заявил Васильев.