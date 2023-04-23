«Единая Россия» сообщила о смерти второго депутата Госдумы за один день

«Единая Россия» сообщила о смерти второго депутата Госдумы за один деньУмерли Борцов и Узденов, рассказал руководитель фракции Васильев
23 апреля фракция «Единой России» сообщила о смерти сразу двух депутатов Госдумы. Вечером умер депутат от Карачаево-Черкесии Джашарбек Узденов.
«Тяжелый день. Смерть вырвала из наших рядов еще одного товарища. После тяжелой и продолжительной болезни умер Джашарбек Борисович Узденов – депутат Государственной думы («Единая Россия»), бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики», – сообщил руководитель фракции Владимир Васильев, выразив соболезнования его родным и близким. Узденову было 56 лет.
За пять часов до этого фракция сообщила о смерти депутата от Липецкой области Николая Борцова. «Печальное известие. Сегодня на 78-м году жизни скоропостижно скончался наш коллега, товарищ, член фракции «Единая Россия» в Государственной думе Николай Иванович Борцов. В нижней палате Николай Иванович представлял интересы Липецкой области и плодотворно трудился на благо своего округа и его жителей. Ровесник победы, он всю свою жизнь посвятил развитию региона», – заявил Васильев.
Узденов был членом комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, Борцов – членом комитета по делам национальностей. При этом если Узденов в 2021 г. впервые стал депутатом Госдумы, то Борцов был депутатом с 2003 г. – депутатом пяти созывов.
Борцов был одним из богатейших парламентариев и в 2021 г. вошел в список состоятельных россиян по версии Forbes, занимал 194-е место с состоянием $550 млн. Капитал он заработал от продажи 75,5% комбината «Лебедянский» в Липецкой области корпорации PepsiCo. «Он рос в послевоенные тяжелые годы, прошел путь от грузчика на макаронной фабрике до директора Лебедянского консервного завода в советские годы, – сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. – Продолжил развивать предприятие в 90-х, превратив ОАО «Лебедянский» в крупнейшего производителя соков в стране».
Оба депутата избрались в одномандатных округах. То есть в сентябре 2023 г. в Липецкой области и Карачаево-Черкесии должны будут пройти довыборы в Госдуму.