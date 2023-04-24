На мероприятиях в честь Дня Победы ждут президента Киргизии

Жапарова позвал в Россию 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. «8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит, – говорил он на встрече с киргизским президентом. – Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника – Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно». По данным источников «Ведомостей», в рамках визита, который пройдет в эти дни, предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры на высшем уровне (в прошлый раз Владимир Путин и Жапаров встречались в декабре 2022 г.).