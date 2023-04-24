На мероприятиях в честь Дня Победы ждут президента Киргизии

На мероприятиях в честь Дня Победы ждут президента КиргизииОн, вероятнее всего, будет единственным гостем такого уровня 9 мая
Единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы, оказался Садыр Жапаров – президент Киргизии. Об этом «Ведомостям» рассказал дипломатический источник и собеседник, близкий к администрации президента. По их словам, ожидается его участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей» о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров (к примеру, руководитель союзной Белоруссии Александр Лукашенко) прибыть в Москву к празднику.
В 2022 г. на параде в честь Дня Победы, который проходил спустя 2,5 месяца после начала боевых действий на Украине, не было ни одного иностранного лидера. Как поясняли в Кремле, тогда было решено не звать гостей. «Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян, – говорил Песков журналистам 29 апреля 2022 г. – Но зарубежных лидеров мы не приглашали». Лукашенко, к примеру, тогда отпраздновал День Победы в Минске.
Жапарова позвал в Россию 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. «8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит, – говорил он на встрече с киргизским президентом. – Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника – Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно». По данным источников «Ведомостей», в рамках визита, который пройдет в эти дни, предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры на высшем уровне (в прошлый раз Владимир Путин и Жапаров встречались в декабре 2022 г.).
Москва видит Киргизию «в качестве надежного партнера» на фоне развязанной «борьбы за Центральную Азию», отмечает киргизский политолог, специалист по Центральной Азии Марс Сариев. 23 апреля, отмечает Сариев, в Бишкек приехал Дональд Лу – бывший посол США, сейчас помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии: западные чиновники «пытаются склонить среднеазиатские страны на свою сторону».
«Но Киргизия сейчас тесно связана с Россией в политическом и экономическом плане, – говорит Сариев. – Москва согласилась поставлять электроэнергию в страну, чтобы закрыть дефицит. Наши государства тесно сотрудничают в рамках ПВО. Киргизия – один из надежных форпостов России в регионе, думаю, с этим и связан будущий визит киргизского президента в Москву».
В подготовке статьи участвовали Максим Иванов и Елена Мухаметшина