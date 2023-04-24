Два популярных политических телеведущих в США остались без работы

По-другому прошло расставание с CNN у Дона Лемона, который вел утренний эфир американской версии телеканала. Как написал сам Лемон в Twitter, об увольнении с CNN ему сообщил агент. «Я поражен. Я думал, что после 17 лет моей работы в CNN у кого-то из менеджеров хватит порядочности сообщить мне об этом лично», – подчеркнул телеведущий. Его увольнение, как сообщает NBC News, может быть связано с недавним скандалом, развернувшегося из-за нелестных комментариев Лемона в сторону кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли. Лемон заявил, что 51-летняя Хейли уже «прошла пору расцвета». Кроме того, как сообщает американский еженедельник Variety, за Лемоном тянулся долгий шлейф из спорных высказываний в сторону женщин. Особенно сильно, по мнению Variety, от Лемона пострадала ведущая Кира Филлипс, работавшая с ним в паре. Во время ее командировки в Ирак Лемон якобы испортил ее личные вещи, а потом и вовсе угрожал ей по СМС, стараясь при этом остаться анонимным.