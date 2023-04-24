Два популярных политических телеведущих в США остались без работы

Два популярных политических телеведущих в США остались без работыТакер Карлсон из Fox и Дон Лемон из СNN работали на противоположных краях политического спектра
Сразу двое популярных телеведущих в США – работавший на консервативном ресурсе Fox News Такер Карлсон и сотрудник близкого к демократам CNN Дон Лемон – были уволены со своих постов. Об уходе Карлсона Fox News сообщил 24 апреля, подчеркнув, что решение было взаимным. Согласно заявлению Fox News, теперь программу в вечерний прайм-тайм, лицом которой являлся Карлсон, будет вести временный телеведущий. О дальнейших планах ушедшего Карлсона, знаменитого своими резкими высказываниями в адрес демократов и президента Джо Байдена, пока не сообщается.
Увольнение Карлсона, по сведениям CNN Business, может быть следствием недавнего проигрыша иска в суде, от которого пострадал телеканал Fox News. Речь идет о конфликте с производителем машин для подсчета голосов Dominion Voting Systems, которую Fox News обвинил в «подкручивании» голосований в пользу Байдена на выборах 2020 г. Прямая связь Карлсона с этим делом не доказана – из 20 случаев клеветы, в которых Dominion обвинил Fox News, только один происходил из программы Карлсона. По итогам телеканал согласился выплатить компании $787,5 млн за ложь во внесудебном порядке. При этом, как сообщает Bloomberg, уход Карлсона стоил Fox News более $690 млн – акции материнской компании упали на 5,4% – самый значительный показатель с октября прошлого года.
По-другому прошло расставание с CNN у Дона Лемона, который вел утренний эфир американской версии телеканала. Как написал сам Лемон в Twitter, об увольнении с CNN ему сообщил агент. «Я поражен. Я думал, что после 17 лет моей работы в CNN у кого-то из менеджеров хватит порядочности сообщить мне об этом лично», – подчеркнул телеведущий. Его увольнение, как сообщает NBC News, может быть связано с недавним скандалом, развернувшегося из-за нелестных комментариев Лемона в сторону кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли. Лемон заявил, что 51-летняя Хейли уже «прошла пору расцвета». Кроме того, как сообщает американский еженедельник Variety, за Лемоном тянулся долгий шлейф из спорных высказываний в сторону женщин. Особенно сильно, по мнению Variety, от Лемона пострадала ведущая Кира Филлипс, работавшая с ним в паре. Во время ее командировки в Ирак Лемон якобы испортил ее личные вещи, а потом и вовсе угрожал ей по СМС, стараясь при этом остаться анонимным.