Виктор Бут может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу

Предприниматель Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в декабре 2022 г. и обменянный на сидевшую в России баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, начал кампанию. Бизнесмен, вступивший в ЛДПР вскоре после возвращения на родину, может поучаствовать в выборах в Ярославскую областную думу, сообщили «Ведомостям» собеседники в региональном правительстве и депутатском корпусе. 24 апреля Бут посетил Ярославль, где, в частности, провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР, а также встретился со студентами ЯрГУ им. П. Г. Демидова и рабочим коллективом Ярославского судостроительного завода.