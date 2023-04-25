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Виктор Бут может принять участие в выборах в Ярославскую областную думу

Член ЛДПР провел встречу с рабочими коллективами и студентами
Александр Тихонов
Андрей Гордеев / Ведомости

Предприниматель Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в декабре 2022 г. и обменянный на сидевшую в России баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, начал кампанию. Бизнесмен, вступивший в ЛДПР вскоре после возвращения на родину, может поучаствовать в выборах в Ярославскую областную думу, сообщили «Ведомостям» собеседники в региональном правительстве и депутатском корпусе. 24 апреля Бут посетил Ярославль, где, в частности, провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР, а также встретился со студентами ЯрГУ им. П. Г. Демидова и рабочим коллективом Ярославского судостроительного завода.

Представитель пресс-службы ЛДПР «Ведомостям» сообщил, что пока не может комментировать политические планы Виктора Бута. Пресс-секретарь партии Александр Дюпин также сказал, что предприниматель попросил проводить все встречи в Ярославле без СМИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных