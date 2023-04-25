Бывший шеф спецслужбы Казахстана Масимов приговорен к 18 годам за госизмену

Срок, который дан Масимову, можно расценивать как умеренный, полагает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дарья Чижова. По ее словам, этот приговор – важный маркер желания завершить острую фазы межэлитного конфликта между старой «Назарбаевской гвардией» и новой командой Токаева. Сейчас, отмечает эксперт, Токаеву важно установить межэлитный мир на фоне острых социально-экономических проблем, которые надо решать. «Скорее, дело Масимова – это история, которая «должна быть закрыта»: в прошлом году уже было несколько волн реабилитации участников и организаторов беспорядков», – говорит Чижова. Она подчеркивает, что Масимов назначен отнюдь не единственным «козлом отпущения» – двое из трех его замов получили сопоставимые с ним сроки. Это тоже говорит о том, что на него не возложили главную роль в организации беспорядков.