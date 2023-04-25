Бывший шеф спецслужбы Казахстана Масимов приговорен к 18 годам за госизмену

Бывший шеф спецслужбы Казахстана Масимов приговорен к 18 годам за госизменуЕго арестовали после беспорядков в январе 2022 года
Карим Масимов, занимавший во время беспорядков в январе 2022 г. пост председателя основной спецслужбы страны – КНБ, приговорен 24 апреля к 18 годам лишения свободы. Приговор вынес Специализированный межрайонный суд Астаны по уголовным делам. Бывшие заместители Масимова – Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов получили 16, 15 и три года лишения свободы соответственно. Об этом сообщает сайт суда.
Масимова и Садыкулова признали виновным по трем статьям: государственная измена (ч. 1 ст. 175 УК Казахстана), насильственный захват власти (ч. 3 ст. 179 УК) и превышение власти и должностных полномочий (п. 3 ч. 4 ст. 362 УК). Ергожина – по последним двум статьям, Осипова – в превышении должностных полномочий. Масимову, Садыкулову и Ергожину запрещено занимать государственные должности пожизненно. «Масимов, Садыкулов, Ергожин и Осипов лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства с них взыскано свыше 10 млрд тенге и $24 млн. Приговор не вступил в законную силу», – пояснили в пресс-службе суда.
Масимов был взят под стражу в январе 2022 г. сразу после массовых беспорядков, прокатившихся по крупнейшему городу страны Алма-Ате и другим областям страны. Спусковым механизмом для начала протестов стало резкое повышение цен на сжиженный газ. В стране объявили режим ЧС. Стабилизировать ситуацию удалось лишь после ввода в республику миротворческих сил ОДКБ, основу которых составили части ВДВ России. В результате беспорядков погибли 238 человек, включая 19 силовиков, ранены более 4300 человек. Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев сменил в правительстве восемь из 16 министров, бывший глава государства Назарбаев был смещен с поста лидера правящей партии «Нур Отан» и лишен титула отца нации (елбасы). Должностей также лишились родственники экс-президента.
В Казахстане Масимова считают близким соратником Назарбаева. При нем он дважды, в 2007–2012-гг. и 2014–2016 гг., возглавлял правительство, а в промежутке руководил президентской администрацией. В 2016 г. он стал председателем КНБ.
Приговор Масимову носит политический характер, уверен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Особенностью процесса является отсутствие открытых доказательств вины, материалы дела засекречены, говорит Притчин. «Для нынешнего президента и его команды дело Масимова носит принципиальный характер, и именно его обвинение является ключевым звеном, легитимизирующим окончательный переход власти от Назарбаева к Касым-Жомарту Токаеву», – подчеркивает эксперт. По его мнению, основная функция приговора – показать, что при Назарбаеве на важнейших постах находились люди, способные ради своих интересов идти против государственных. «18 лет с точки зрения статьи срок нормальный, но с точки зрения политической карьеры на Масимове ставится крест: он не имеет никаких шансов с учетом его возраста продолжать политическую борьбу. Приговор – сигнал всем тем, кто не согласен с лидерством Токаева, что нужно действовать в конституционных рамках, не используя социально-экономические проблемы в своих интересах», – говорит Притчин.
Срок, который дан Масимову, можно расценивать как умеренный, полагает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дарья Чижова. По ее словам, этот приговор – важный маркер желания завершить острую фазы межэлитного конфликта между старой «Назарбаевской гвардией» и новой командой Токаева. Сейчас, отмечает эксперт, Токаеву важно установить межэлитный мир на фоне острых социально-экономических проблем, которые надо решать. «Скорее, дело Масимова – это история, которая «должна быть закрыта»: в прошлом году уже было несколько волн реабилитации участников и организаторов беспорядков», – говорит Чижова. Она подчеркивает, что Масимов назначен отнюдь не единственным «козлом отпущения» – двое из трех его замов получили сопоставимые с ним сроки. Это тоже говорит о том, что на него не возложили главную роль в организации беспорядков.
В подготовке статьи принял участие Нурлан Гасымов