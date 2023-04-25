Число обращений в Госдуму в 2023 году начало снижаться

Число обращений в Госдуму в 2023 году начало снижатьсяСо спецоперацией связано 7580 писем: они касаются просьб освободить отдельные категории от мобилизации
Число обращений граждан в Госдуму снизилось за три первых месяца 2023 г. по сравнению с последним кварталом 2022 г. на 63%. Об этом говорится в отчете, который подготовило профильное управление нижней палаты парламента («Ведомости» ознакомились с документом).
На что жалуются
Всего в Госдуму за январь – март поступило 68 955 обращений. Из них «рядовым» депутатам – 48 848 (71%), председателю Госдумы – 6635 (10%), в комитеты и комиссии – 5134 (7,5%), во фракции – 4900 (7%), в аппарат – 2161 (3%), вице-спикерам – 1050 (1,5%). В последнем квартале 2022 г. в Госдуму поступило 185 466 обращений, что на 223% больше по сравнению с предыдущим периодом. Тогда более половины обращений касались законопроекта о единой системе хранения биометрических данных.
В аппарате подсчитали, по каким тематическим блокам были обращения в 2023 г. Например, по блоку «Государство, общество, политика» поступило 23 611 обращений, причем 5156 – с жалобами на Министерство просвещения. Еще 1252 обращения – отклики на поправки в Жилищный кодекс в части размещения, эксплуатации и демонтажа в многоквартирных домах сетей связи.
По блоку «Оборона, безопасность, законность» было 20 033 обращения, из которых 5736 были по поводу законопроектов о введении цифрового рубля. Еще 5157 обращений были с просьбами принять законопроекты об освобождении от мобилизации, говорится в отчете. Кроме того, 2423 обращения были связаны со спецоперацией – например, с просьбой оказать содействие в поиске без вести пропавших, включить в списки для обмена пленными, решить проблемы с выплатами и др.
В прошлом году было много обращений в связи с мобилизацией, говорит глава комитета по обороне Андрей Картаполов: «У нас налажена работа по обращениям, связанным с пропавшими без вести, военнопленными. И мы максимально быстро на них реагируем». При этом, по его словам, есть «организованная группа товарищей», которые пишут обращения, к примеру, о необходимости изменений, связанных с освобождением от мобилизации: «Пусть пишут».
По блоку «Социальная сфера» было 12 715 обращений. По блоку «Экономика» – 9310 обращений, из них 935 – с просьбой принять закон, устанавливающий запрет на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Еще 542 обращения были по вопросам ответственного обращения с животными. По блоку «ЖКХ» было 3286 обращений, большинство – с жалобами на работу управляющих компаний.
Кому жаловались
Больше всего обращений поступило к депутатам от «Единой России» (32 178), затем КПРФ (7062), «Справедливой России» (4615), ЛДПР (2704), «Новых людей» (2021). Из депутатов чаще всего писали спикеру Госдумы Вячеславу Володину (8782), по информполитике Александру Хинштейну (698), по обороне Картаполову (587), по вопросам семьи Нине Останиной (519), а также первому замглавы комитета по экологии Владимиру Бурматову (909), зампреду комитета по экономической политике Михаилу Делягину (554) и лидерам фракций – Сергею Миронову (626), Геннадию Зюганову (565), а также Владимиру Васильеву (487).
В списке оказался также один рядовой депутат – Анжелика Глазкова. Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий в число тех, к кому активно обращаются граждане, не попал. Володин, Бурматов, Хинштейн, Картаполов и Васильев – депутаты от «Единой России», Глазкова, Зюганов и Останина – КПРФ, Миронов и Делягин – «Справедливой России». В целом же число обращений к депутатам за I квартал по сравнению с предыдущим снизилось на 69%.
«Какие-то обращения веерно идут во все комитеты – вроде инициатив о введении цифрового рубля или поправок в закон об образовании», – отметил глава комитета по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). «Я [в комитете] запретил использовать фразы вроде «мы не уполномочены», «обращайтесь в суд» – от нас все-таки ждут помощи, а не завуалированного отказа», – говорит он.
Резонансные законопроекты в 9 случаях из 10 провоцируют организацию кампаний по массовой рассылке писем и влияют на общую статистику по работе с обращениями, говорит член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук: «К теме мобилизации [в данном случае] могут приписать обращения ультрапатриотов, которые хотят побудить политические партии к более жестким действиям».
Граждане часто пишут в Госдуму из-за завышенных ожиданий: например, по пересмотру решения суда, путая функционал депутатов Госдумы с полномочиями других органов власти, добавляет эксперт. Хотя работа депутатов без обратной связи была бы неполноценной.