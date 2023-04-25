Число обращений в Госдуму в 2023 году начало снижаться

В прошлом году было много обращений в связи с мобилизацией, говорит глава комитета по обороне Андрей Картаполов: «У нас налажена работа по обращениям, связанным с пропавшими без вести, военнопленными. И мы максимально быстро на них реагируем». При этом, по его словам, есть «организованная группа товарищей», которые пишут обращения, к примеру, о необходимости изменений, связанных с освобождением от мобилизации: «Пусть пишут».