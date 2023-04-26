Совет Федерации готовится к частичной ротации после региональных выборов

Все эти сенаторы, за исключением Майорова, были делегированы в Совет Федерации (СФ) в 2018 г. от законодательных собраний, куда были избраны. Майоров представляет Калмыкию в верхней палате парламента с 2011 г. 27 апреля завершается подача документов для участия в предварительном голосовании «Единой России». Кроме того, открытым остается вопрос участия в выборах в Смоленскую областную думу сенатора от ЛДПР Ирины Кожановой, которая с 2021 г. представляет в СФ данное заксобрание.