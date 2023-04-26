Совет Федерации готовится к частичной ротации после региональных выборов

Совет Федерации готовится к частичной ротации после региональных выборовШесть сенаторов пока не заявились на праймериз «Единой России» для переизбрания в заксобрания
Шесть сенаторов-единороссов, представляющих в верхней палате парламента органы законодательной власти своих регионов, пока не подали заявки на праймериз по отбору кандидатов в депутаты для участия в очередных выборах, чтобы продлить свои полномочия. Это Ирек Ялалов (Башкирия), Алексей Майоров (Калмыкия), Сергей Михайлов (Забайкальский край), Дмитрий Кузьмин (Кемеровская область), Римма Галушина (Ненецкий автономный округ) и Ольга Хохлова (Владимирская область).
Все эти сенаторы, за исключением Майорова, были делегированы в Совет Федерации (СФ) в 2018 г. от законодательных собраний, куда были избраны. Майоров представляет Калмыкию в верхней палате парламента с 2011 г. 27 апреля завершается подача документов для участия в предварительном голосовании «Единой России». Кроме того, открытым остается вопрос участия в выборах в Смоленскую областную думу сенатора от ЛДПР Ирины Кожановой, которая с 2021 г. представляет в СФ данное заксобрание.
Всего в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы в заксобрания 16 регионов. Все действующие сенаторы, кроме названных выше, зарегистрировались на праймериз и ведут предвыборные кампании.
При этом положение о порядке проведения предварительного голосования на выборах в заксобрания, утвержденное президиумом генерального совета «Единой России» 25 января 2023 г., допускает выдвижение кандидатов в депутаты в общей части партийного списка, минуя стадию праймериз. Этим правом может воспользоваться сенатор от Владимирской области Хохлова, говорит собеседник «Ведомостей» в заксобрании.
Сама Хохлова на вопрос «Ведомостей» об участии в выборах в заксобрание для продления полномочий сенатора не ответила. Председатель владимирского парламента Владимир Киселев, который также, по данным собеседника «Ведомостей», претендует на пост сенатора, для участия в праймериз «Единой России» пока не заявлялся. Вопрос, кого в итоге делегирует в СФ заксобрание Владимирской области, на данный момент не решен, говорит собеседник.
Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов сообщил «Ведомостям», что пока преждевременно обсуждать вопрос о назначении сенаторов. «Единая Россия» в настоящий момент проводит предварительное голосование – мы вместе с жителями регионов отбираем кандидатов, которые представят партию на основных выборах в сентябре. И уже по их итогам партия будет определяться с кандидатурами сенаторов», – сказал он.
Ротация сенаторов в связи с выборами происходит каждый год, говорит политолог Ростислав Туровский. «В основном речь идет о замене маловлиятельных фигур в связи с изменившимися интересами губернаторов. Хотя мы говорим о сенаторах от законодательной власти, губернаторы влияют на этот процесс. В Смоленской области ЛДПР лишилась губернаторского поста, так что ее позиции под вопросом – если только сенатором станет бывший губернатор [Алексей] Островский», – отмечает он.
Островский, руководивший Смоленской областью с 2012 г., ушел в отставку 17 марта. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявлял, что экс-губернатор продолжит карьеру в «одной из палат Федерального собрания». В регионах распространена практика, когда избранные губернаторы делегируют в СФ своих предшественников. Например, в 2018 г. сенаторами стали экс-глава Курской области Александр Михайлов и бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин, в 2021 г. – бывший тамбовский губернатор Александр Никитин, в 2022 г. – экс-глава Рязанской области Николай Любимов.
Политолог Евгений Минченко считает логичным прекращение полномочий Кожановой: «Раз ЛДПР потеряла Смоленск как регион, было бы странно, если бы там был сенатор от ЛДПР». На вопрос «Ведомостей» об участии Кожановой в выборах в Смоленскую областную думу она сама и пресс-служба ЛДПР не ответили.