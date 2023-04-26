ЮАР выходит из Международного уголовного суда накануне саммита БРИКС

ЮАР выходит из Международного уголовного суда накануне саммита БРИКСЭтот шаг эксперты расценивают как демонстрацию антизападной позиции
Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» (АНК) приняла решение о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом рассказал 25 апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса на пресс-конференции по итогам переговоров в Претории с финляндским коллегой Саули Ниинистё, передает Al Jazeera.
«Да, правящая партия <...> приняла решение, что выход Южной Африки из МУС является благоразумным», – сказал Рамафоса об исходе обсуждения вопроса в минувшие выходные.
По его словам, такое решение принято из-за несправедливого отношения МУС к некоторым странам. Официальный представитель президента ЮАР пояснил ТАСС, что для выхода из МУС соответствующее решение должен будет утвердить парламент страны (АНК имеет большинство в обеих палатах – национальной ассамблее и национальном совете провинций).
ЮАР ратифицировала основополагающий документ МУС – Римский статут – еще в 2000 г.
ЮАР уже пыталась выйти из МУС из-за ситуации с ордером на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира, обвиненного в геноциде во время дарфурского конфликта. В 2015 г. он приехал в Йоханнесбург на саммит Африканского союза, после чего МУС потребовал от ЮАР задержать и выдать суданского лидера.
Местный суд запретил аль-Баширу покидать страну на время рассмотрения вопроса, но это не помешало тому вернуться домой на следующий день. В 2016 г. бывший глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане подписала заявку на выход из МУС, но затем процесс заблокировал Высокий суд, указав на необходимость решения парламента.
Подготовка к саммиту
15 августа 2023 г. в южноафриканском Дурбане стартует очередной саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Участвующие в Римском статуте государства обязаны выполнять решения МУС, хотя санкций за невыполнение не предусмотрено.
Дискуссия в ЮАР об участии страны в МУС действительно идет давно, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом решение правящей партии пока нельзя считать принятым на уровне государства, напоминает он.
Решение правящего в ЮАР АНК выйти из МУС было вполне ожидаемым, считает старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Рахимбек Бобохонов. Африканские страны проводят политику нейтралитета в отношении решений, принимаемых Западом.
По мнению эксперта, данный шаг со стороны ЮАР имеет скорее демонстративный характер как открытое высказывание антизападной позиции. Несмотря на исход голосования в парламенте, одно заявление о намерении выйти из МУС уже создало резонанс в мировой политике. ЮАР тем самым показала свою приверженность БРИКС как организации, в которой ее интересы будут учтены, резюмирует Бобохонов.
Расширение организации
При этом группа БРИКС может в ближайшее время расшириться – согласно сообщению агентства Bloomberg, сразу 19 государств выразили желание вступить в нее. Известно, что 13 стран сделали это официально, еще шесть – неформально, заявил шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал. Их возможные формы участия будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел БРИКС 2–3 июня, пояснил он.
«Мы каждый день получаем заявки на вступление», – сказал Суклал. В феврале он заявлял, что среди подавших формальную заявку на вступление Саудовская Аравия и Иран, а среди выразивших интерес – Аргентина, ОАЭ, Алжир, Египет, Индонезия и Бахрейн. До сих пор объединение расширялось с момента его создания в 2006 г. только один раз – в 2010 г. за счет ЮАР, превратившись из БРИК в БРИКС.
Как сообщало агентство Bloomberg, на 2023 г. страны БРИКС обеспечивают больший вклад в мировой экономический рост, чем страны G7, – 32,1% против 29,9%. Главным финансовым инструментом БРИКС стал Новый банк развития (НБР), который намерен к 2026 г. довести общий пакет одобренных кредитов на проекты до $60 млрд. В период с 2022 по 2026 г. банк выделит на различные проекты $30 млрд, при этом 30% общего объема кредитов будет выделено в местных валютах.
Самым знаковым проектом в рамках БРИКС на данный момент действительно стал НБР, который создает реальную альтернативу Всемирному банку и Международному валютному фонду, говорит программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. Сама по себе дискуссия о расширении БРИКС довольно серьезная инициатива в условиях современной мировой обстановки и, по мнению эксперта, такого сценария не стоит исключать.
Во многом из-за «блокировки» нормального взаимодействия в G20 теперь ряд государств ищут альтернативные форматы взаимодействия на международной арене, отмечает Бордачев. По его мнению, в скором времени «Саудовская Аравия может стать намного ближе к БРИКС», но пока говорить об этом с уверенностью нельзя. С учетом экономического веса США и их союзников сейчас речь идет исключительно о том, чтобы не допустить их единоличного лидерства на политической арене, а на замещение каких-либо международных организаций БРИКС по-прежнему не претендует, резюмирует Бордачев.
Иран постоянно находится в поиске дополнительных путей для обхода санкций и членство в БРИКС открывает возможности широкого спектра, говорит старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Он отмечает, что возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС связано с ее сложностями в отношениях с США. Политические элиты Ближнего Востока ощущают политическое и экономическое отдаление США, которые являются гарантами стабильности в сфере безопасности. Уход США из региона ставит новые задачи перед политическими элитами Саудовской Аравии, которая в последние годы считалась главным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке. В этом же контексте стоит рассматривать сближение Саудовской Аравии с Ираном при посредничестве Китая, резюмирует эксперт.