ЮАР выходит из Международного уголовного суда накануне саммита БРИКС

«Мы каждый день получаем заявки на вступление», – сказал Суклал. В феврале он заявлял, что среди подавших формальную заявку на вступление Саудовская Аравия и Иран, а среди выразивших интерес – Аргентина, ОАЭ, Алжир, Египет, Индонезия и Бахрейн. До сих пор объединение расширялось с момента его создания в 2006 г. только один раз – в 2010 г. за счет ЮАР, превратившись из БРИК в БРИКС.