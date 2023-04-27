Эксперты назвали отличительные черты российского парламентаризма

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день в 1906 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, начала работу первая Государственная дума. В 2023 г. парламент, опираясь на «многовековые традиции народного представительства», стал значимой частью системы публичной власти, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты должны, по его мнению, «занимать единую позицию в вопросах безопасности государства и повышения качества жизни людей» в условиях внешних вызовов.