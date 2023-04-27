Эксперты назвали отличительные черты российского парламентаризма

Эксперты назвали отличительные черты российского парламентаризмаДепутаты смогли адаптироваться сначала к пандемии, а затем к спецоперации
Требования и запросы к российским парламентариям сильно изменились, они становятся более гибкими, а на первый план сейчас выходят реальные дела и максимальная консолидация. Об этом на круглом столе «Российский парламентаризм: традиции, настоящее и будущее» Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) заявила сенатор от Луганской народной республики, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.
Изменились требования – в первую очередь депутаты и сенаторы должны реагировать на меняющиеся обстоятельства, отметила она. Сначала так было с пандемией коронавируса, сейчас – в условиях специальной военной операции, для помощи военнослужащим и их семьям, интеграции новых регионов. Около 250 депутатов разного уровня добровольно отправились на фронт, подчеркнула Лантратова.
«Парламентарий не может прятаться в своем кабинете, его работа не может ограничиваться регламентом какого-либо комитета. Он должен помогать. Это отличительная черта парламентария сегодняшнего дня», – сказала сенатор.
«Мало из тех, кто шел в Госдуму [в 2021 г.], предполагая, что окажется в самом эпицентре исторических событий. Восьмой созыв обновился наполовину, пришло много представителей волонтерского корпуса. Появилась пятая партия, общественники. Это предопределило во многом стиль работы парламента в условиях изменившейся реальности», – отметил политолог, член комитета по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук.
Особенности работы этого созыва нижней палаты – запрет депутатам на выезд за границу, их поездки на фронт, необходимость законодательного оформления интеграции новых территорий и мер социальной защиты участников спецоперации, перечислил эксперт. Госдума адаптировалась к новой реальности, несмотря на то что депутаты одни из первых были поражены в правах внешними санкциями и ограничены в возможностях трансляции позиции страны на международных площадках, считает он.
В дальнейшем изменения законодательства будут носить точечный, «целенаправленный» характер, полагает Склянчук. В парламенте сложилась политическая культура межпартийной дискуссии, а исполнительная и законодательная власть работают сообща, уверен он. Абсолютное большинство законопроектов, которые рассматривались в последнее время, были межфракционными, добавила Лантратова.
«Внешние вызовы спровоцировали необходимость внутренней перестройки. Комитет по контролю и регламенту стал разрабатывать KPI комитетов, поскольку темп принятия законопроектов стал очень важен. Политическое время стало ускоряться, стало особо ценно. Любые проволочки были бы не нужны», – заявил Склянчук.
У России – тысячелетняя история парламентаризма, в которой были разные периоды, разные формы выборности, они соответствовали историческим периодам и особенностям формирования государственности, подчеркнул заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«В северорусских городах история вечевой демократии достигла вершин. Избиралось общегородское представительство, были выборы на уровне районов и улиц, был представительный орган, который объединял всех выборных лиц», – сказал он.
В России развит региональный парламентаризм – депутатские собрания субъектов Федерации имеют право законодательной инициативы на федеральном уровне, отметила генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин. Российская модель парламентаризма «балансируется с течением времени», считает она.
27 апреля отмечается День российского парламентаризма. В этот день в 1906 г. в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, начала работу первая Государственная дума. В 2023 г. парламент, опираясь на «многовековые традиции народного представительства», стал значимой частью системы публичной власти, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Депутаты должны, по его мнению, «занимать единую позицию в вопросах безопасности государства и повышения качества жизни людей» в условиях внешних вызовов.