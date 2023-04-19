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Количество остававшихся в Госдуме законопроектов Бориса Ельцина сократится на треть

Депутаты откажутся от исключения из УК смертной казни и ратификации протокола № 6 к европейской конвенции
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Инициативы первого президента периода сближения с Европой Госдума считает не соответствующими реалиям / Владимир Мусаэльян / Фотохроника ТАСС

Из шести законопроектов первого президента России Бориса Ельцина, которые были внесены в первые два созыва Госдумы (1993–1999) и до сих пор находятся на рассмотрении нижней палаты, два вернут разработчику (по ч. 4 ст. 114 регламента). Принять такое решение совету Госдумы рекомендовал 17 апреля комитет по законодательству и госстроительству.

Первый законопроект (внесен Ельциным 6 августа 1999 г.) предполагает исключение из Уголовного кодекса (УК) наказания в виде смертной казни. В России введен мораторий на применение такого вида наказания. Второй же законопроект (внесен в тот же день) предполагает ратификацию протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающегося отмены смертной казни, от 28 апреля 1983 г.

В 1996 г., когда ПАСЕ рекомендовала комитету министров Совета Европы (СЕ) пригласить Россию в организацию, условием вступления в нее России было намерение Москвы подписать в течение одного года и ратифицировать не позднее чем через три года после вступления протокол № 6. Он был подписан в апреле 1997 г., и, хотя российский парламент так его и не ратифицировал, его действие распространяется на страну в силу того, что Москва подпись из-под протокола не отзывала.

Статья 59 УК «Смертная казнь»

описана как «исключительная мера наказания <...> за особо тяжкие преступления» и не применяется к женщинам, лицам моложе 18 и старше 65 лет

Тем не менее, как отметили в комитете Госдумы по законодательству и госстроительству, актуальность законопроектов утратила силу, ведь Россия 15 марта 2022 г. вышла из СЕ. А 28 февраля 2023 г. был принят закон «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы».

12 апреля совет Госдумы уже принял решение вернуть авторам законопроект 2001 г. об исключении смертной казни из УК. Тогда речь шла об инициативе, внесенной фракцией СПС в Госдуме третьего созыва: большинство из авторов или утратили депутатский статус, или умерли. Единственным членом нижней палаты, который был соавтором инициативы и которому можно было ее «вернуть», оказался нынешний председатель комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников (сейчас – единоросс).

Законопроект об исключении смертной казни из УК возвращен авторам

Его вносили в 2001 году депутаты от СПС, среди которых Егор Гайдар, Борис Немцов и Ирина Хакамада

Впрочем, применительно к инициативам президента (как и к институту главы государства в целом) нет «приставки» – первый он, второй и т. д. Вот и в этом случае комитет Госдумы по законодательству и госстроительству принял решение вернуть законопроекты не Ельцину, а «субъекту законодательной инициативы».

Таким образом, на рассмотрении Госдумы в ближайшее время пока останется всего четыре инициативы, внесенные президентом Борисом Ельциным. Один из них – «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов» (так называемый закон о законах, переработка которого обсуждалась в 2016 г., когда председателем Госдумы стал Вячеслав Володин и он призвал упорядочить законотворчество) и три проекта ратификации международных договоров, в том числе о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности между Россией и Украиной.

Возвращение к настолько древним законопроектам свидетельствует о стремлении руководства Думы «обнулить» законотворческий портфель, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. «Если в прошлом созыве «законодательные завалы» расчищали, то сейчас «подчищают остатки», – говорит он.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы, с чем связан отзыв законопроектов об исключении из УК наказания в виде смертной казни.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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