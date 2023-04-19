Количество остававшихся в Госдуме законопроектов Бориса Ельцина сократится на треть

Количество остававшихся в Госдуме законопроектов Бориса Ельцина сократится на третьДепутаты откажутся от исключения из УК смертной казни и ратификации протокола № 6 к европейской конвенции
Из шести законопроектов первого президента России Бориса Ельцина, которые были внесены в первые два созыва Госдумы (1993–1999) и до сих пор находятся на рассмотрении нижней палаты, два вернут разработчику (по ч. 4 ст. 114 регламента). Принять такое решение совету Госдумы рекомендовал 17 апреля комитет по законодательству и госстроительству.
Первый законопроект (внесен Ельциным 6 августа 1999 г.) предполагает исключение из Уголовного кодекса (УК) наказания в виде смертной казни. В России введен мораторий на применение такого вида наказания. Второй же законопроект (внесен в тот же день) предполагает ратификацию протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающегося отмены смертной казни, от 28 апреля 1983 г.
В 1996 г., когда ПАСЕ рекомендовала комитету министров Совета Европы (СЕ) пригласить Россию в организацию, условием вступления в нее России было намерение Москвы подписать в течение одного года и ратифицировать не позднее чем через три года после вступления протокол № 6. Он был подписан в апреле 1997 г., и, хотя российский парламент так его и не ратифицировал, его действие распространяется на страну в силу того, что Москва подпись из-под протокола не отзывала.
Статья 59 УК «Смертная казнь»
описана как «исключительная мера наказания <...> за особо тяжкие преступления» и не применяется к женщинам, лицам моложе 18 и старше 65 лет
Тем не менее, как отметили в комитете Госдумы по законодательству и госстроительству, актуальность законопроектов утратила силу, ведь Россия 15 марта 2022 г. вышла из СЕ. А 28 февраля 2023 г. был принят закон «О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы».
12 апреля совет Госдумы уже принял решение вернуть авторам законопроект 2001 г. об исключении смертной казни из УК. Тогда речь шла об инициативе, внесенной фракцией СПС в Госдуме третьего созыва: большинство из авторов или утратили депутатский статус, или умерли. Единственным членом нижней палаты, который был соавтором инициативы и которому можно было ее «вернуть», оказался нынешний председатель комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников (сейчас – единоросс).
Впрочем, применительно к инициативам президента (как и к институту главы государства в целом) нет «приставки» – первый он, второй и т. д. Вот и в этом случае комитет Госдумы по законодательству и госстроительству принял решение вернуть законопроекты не Ельцину, а «субъекту законодательной инициативы».
Таким образом, на рассмотрении Госдумы в ближайшее время пока останется всего четыре инициативы, внесенные президентом Борисом Ельциным. Один из них – «О порядке принятия федеральных конституционных законов и федеральных законов» (так называемый закон о законах, переработка которого обсуждалась в 2016 г., когда председателем Госдумы стал Вячеслав Володин и он призвал упорядочить законотворчество) и три проекта ратификации международных договоров, в том числе о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности между Россией и Украиной.
Возвращение к настолько древним законопроектам свидетельствует о стремлении руководства Думы «обнулить» законотворческий портфель, считает член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. «Если в прошлом созыве «законодательные завалы» расчищали, то сейчас «подчищают остатки», – говорит он.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Госдумы, с чем связан отзыв законопроектов об исключении из УК наказания в виде смертной казни.