Количество остававшихся в Госдуме законопроектов Бориса Ельцина сократится на треть

В 1996 г., когда ПАСЕ рекомендовала комитету министров Совета Европы (СЕ) пригласить Россию в организацию, условием вступления в нее России было намерение Москвы подписать в течение одного года и ратифицировать не позднее чем через три года после вступления протокол № 6. Он был подписан в апреле 1997 г., и, хотя российский парламент так его и не ратифицировал, его действие распространяется на страну в силу того, что Москва подпись из-под протокола не отзывала.