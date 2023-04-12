Законопроект об исключении смертной казни из УК возвращен авторам

Законопроект об исключении смертной казни из УК возвращен авторамЕго вносили в 2001 году депутаты от СПС, среди которых Егор Гайдар, Борис Немцов и Ирина Хакамада
Совет Госдумы 12 апреля, как обратили внимание «Ведомости», принял решение вернуть авторам законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса (УК). До сих пор высшая мера значится как один из видов наказания в УК, но не применяется в России из-за действующего моратория, существование которого подкрепляется решениями Конституционного суда 1999 и 2009 гг. Законопроект, о котором идет речь, предлагал вовсе исключить из УК словосочетание «смертная казнь». Среди авторов инициативы, внесенной еще в 2001 г., – депутаты Госдумы III созыва из фракции СПС, в том числе Борис Немцов, Егор Гайдар, Сергей Ковалев, Борис Надеждин, Ирина Хакамада и др.
Еще в 2014 г. один из соавторов инициативы, на тот момент депутат уже не от СПС, а от «Справедливой России»,, Елена Мизулина сама отозвала подпись под законопроектом. Остальные же давно быть членами нижней палаты парламента перестали. Хакамада не ответила на звонки «Ведомостей». Надеждин сказал, что его об отзыве законопроекта не уведомляли. Единственным депутатом Госдумы из авторов этого законопроекта остался Павел Крашенинников (сейчас – «Единая Россия»).
В повестке совета Госдумы от 12 апреля говорится, что комитету по госстроительству, которым теперь руководит Крашенинников, предлагается вернуть законопроект автору законодательной инициативы в соответствии с ч. 4 ст. 114 регламента Госдумы. Из этого пункта следует, что инициативу можно вернуть авторам, если она предусматривает внесение изменений в законы, срок действия которых истек. Альтернативой было бы принятие решения об отклонении инициативы голосованием нижней палаты на заседании.
В последние месяцы Госдума активизировала работу по избавлению от «зависших» законопроектов, которые долгие годы лежат в комитетах без движения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на совете 27 февраля поднял вопрос об эффективности работы думских комитетов, в частности, о «зависших законопроектах». На следующий день на пленарном заседании в закрытом от журналистов режиме Володин поднял вопрос об эффективности работы комитетов («Ведомости» об этом писали 28 февраля).
В последний месяц в повестку совета Госдумы включали законопроекты, которые возвращали их авторам, часть законопроектов же, в основном от оппозиции, выносилась на заседания и отклонялась. Часть правительственных законопроектов стал самостоятельно отзывать Белый дом. При этом на одном из советов представитель президента в Госдуме Гарри Минх поднимал вопрос о правовой коллизии, связанной с возвратом законопроектов депутатам прошлых созывов, поскольку сейчас работает Госдума VIII созыва, говорили «Ведомостям» несколько собеседников на Охотном Ряду.
«По регламенту Думы нельзя вносить закон на какую-то тему, если аналогичный проект уже принят в одном из чтений. Регламент таков: если есть какой-то еще закон на эту тему, то они должны ставиться одновременно на голосование, оба. Поэтому обычно, когда начальство решает какой-то закон разработать, они вычищают те законы, которые уже лежат в Думе на эту тему», – заявил «Ведомостям» Надеждин.