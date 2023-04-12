Законопроект об исключении смертной казни из УК возвращен авторам

Еще в 2014 г. один из соавторов инициативы, на тот момент депутат уже не от СПС, а от «Справедливой России»,, Елена Мизулина сама отозвала подпись под законопроектом. Остальные же давно быть членами нижней палаты парламента перестали. Хакамада не ответила на звонки «Ведомостей». Надеждин сказал, что его об отзыве законопроекта не уведомляли. Единственным депутатом Госдумы из авторов этого законопроекта остался Павел Крашенинников (сейчас – «Единая Россия»).