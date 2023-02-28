Вячеслав Володин рассказал депутатам о загрузке комитетов Госдумы

Вячеслав Володин рассказал депутатам о загрузке комитетов ГосдумыБольше всего законопроектов в комитете по госстроительству, а в комитете по делам национальностей – всего один
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в начале пленарного заседания 28 февраля привел депутатам статистику законопроектов, которые лежат в комитетах «без движения» с начала VIII созыва. Также спикер сообщил общую статистику о том, сколько инициатив находится на рассмотрении в каждом комитете и сколько из них внесено Белым домом. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо депутатов.
Информацию спикер довел до депутатов в закрытом от журналистов режиме во время рассмотрения повестки заседания.
Всего сейчас в Госдуме на рассмотрении находится 1369 законопроектов (в том числе 285 правительственных). Из них с начала VIII созыва без движения – 402 законопроекта (в том числе 72 правительственных).
Больше всего законопроектов сейчас на рассмотрении в комитете по госстроительству – 362 (26,4% от общего числа инициатив, находящихся в Госдуме). Из них 85 – правительственные. В этом же комитете больше всего законопроектов, которые лежат с начала VIII созыва без движения – 143 законопроекта (39,5% законопроектов, которые находятся в портфеле комитета), в том числе 33 правительственных.
Далее по общему числу находящихся на рассмотрении законопроектов идут комитет по труду и социальной политике (90), по финансовому рынку (74), по экономполитике (70), по бюджету и по строительству (по 64).
По числу законопроектов, которые в VIII созыве не рассматривались, после комитета по госстроительства лидеры – комитет по экономполитике (32), комитет по транспорту (27), комитет по охране здоровья (19) и комитет по бюджету (17).
Меньше всего загружен комитет по делам национальностей. У него на рассмотрении один законопроект.
В комитете по молодежной политике сейчас три инициативы, по туризму – четыре, по малому и среднему предпринимательству и по развитию Дальнего Востока – по пять. При этом, например, в комитете по туризму из четырех законопроектов два находятся без движения, а в комитете по развитию Дальнего Востока – три законопроекта без движения из пяти.
Самая большая доля законопроектов без движения – в комитете по международным делам: там из восьми законопроектов с пятью ничего не происходило уже несколько лет.
Один из депутатов говорит, что Володин пообещал ежемесячно доводить до депутатов такую статистику. Он предполагает, что это делается, чтобы председатели комитетов разгребли законопроекты, которые лежат в комитетах.
В начале VIII созыва Володин выступил с инициативой ввести KPI комитетов Госдумы. Работу над ними он поручил первому вице-спикеру Ивану Мельникову. С комитетов собирали предложения по поводу того, как могут быть выстроены KPI. Мельников в июне 2022 г. рассказывал журналистам, что эффективность работы комитетов планировалось оценивать по трем блокам показателей: процедурному (выполнение норм регламента Госдумы), смысловому (общественно значимые результаты работы) и контрольному (участие комитетов в анализе того, как работают принятые законы). Однако до сих пор KPI не введены.
«Ведомости» писали, что 26 января в Госдуме проходила встреча вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко и статс-секретарей министерств с вице-спикерами нижней палаты парламента и руководителями думских комитетов. На этой встрече Григоренко обещал отозвать инициативы правительства, которые долгое время лежат в Думе.
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников говорил тогда, что у них в комитете на рассмотрении находится 352 законопроекта, из них 77 внесены правительством. Из 77 законопроектов по 46 фактически приостановлена работа по не зависящим ни от комитета, ни от правительства причинам: один законопроект лежит в комитете с V созыва, четыре – с шестого, 34 – с седьмого, семь – с восьмого, говорил Крашенинников. Он предлагал эти законопроекты или отозвать, или дать согласие на их отклонение.