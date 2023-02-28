Вячеслав Володин рассказал депутатам о загрузке комитетов Госдумы

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников говорил тогда, что у них в комитете на рассмотрении находится 352 законопроекта, из них 77 внесены правительством. Из 77 законопроектов по 46 фактически приостановлена работа по не зависящим ни от комитета, ни от правительства причинам: один законопроект лежит в комитете с V созыва, четыре – с шестого, 34 – с седьмого, семь – с восьмого, говорил Крашенинников. Он предлагал эти законопроекты или отозвать, или дать согласие на их отклонение.