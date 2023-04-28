Вячеслав Володин обеспокоен операциями по смене пола в частных клиниках

Вячеслав Володин обеспокоен операциями по смене пола в частных клиникахОб этом спикер Госдумы заявил на Совете законодателей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола. «Оказывается, сегодня, а идет всё это из-за решения ВОЗ, с которым подписано соглашение Министерством здравоохранения, исключены психологи из комиссий, которые принимают эти решения. Оказалось, решения могут приниматься в частных клиниках. И человек утром встает, и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина, не женщина, а мужчина. Идёт в платную клинику, услуга стоит от 30 000 до 60 000, получает справку, и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества. А затем, как вы понимаете, может произойти следующие: заключат уже на законных основаниях брак, и ещё не дай Бог, возьмут ребёнка», – заявил Володин, выступая на Совете законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.
Спикер Госдумы заявил, что в Госдуме занимается этой темой вице-спикер Владислав Даванков, который в нижней палате отвечает за вопросы, связанные с охраной здоровья. По словам Володина, Даванков с коллегами должны внести соответствующие предложения.
«Совещание такое с участием министерства здравоохранения, министерства юстиции, прошло. Министерство юстиции поддерживает предложение о запрете, по-другому нельзя. Но, на самом деле, это проблема, которая, как оказалось, рождена вот этим ВОЗовским соглашением, но и, конечно, попустительством тех, кто должен был осуществлять контроль», – заявил Володин.
Министр юстиции Константин Чуйченко 24 апреля в интервью ТАСС заявил, что одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в российском законодательстве может быть отмена возможности смены пола в паспорте и иных документах. «Сейчас прежде всего речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе ВОЗ, задавали тон в формировании тех или иных норм», – говорил министр. По его словам, сейчас одним из оснований для внесения исправлений или изменений в паспорт и иные документы является справка об изменении пола, выданная медицинской организацией. «При этом обязательность проведения хирургических вмешательств для получения лицом справки об изменении пола не предусматривается», – говорил Чуйченко.
Чуйченко также говорил, что, по данным ЗАГСов, «с 2018 по 2022 год было зарегистрировано более 2 700 случаев смены пола (по документам), из них после смены пола было зарегистрировано порядка 190 браков». «Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей. Так же возникают вопросы, с какого возраста такой человек, сменивший пол на бумаге, может выходить на пенсию? Или, если нарушит закон, в какое исправительное учреждение его направлять? И так далее. Мы имеем не просто юридические коллизии, связанные с вопросом изменения пола, но и прежде всего несоответствие текущим концептуальным документам и конституционным приоритетам», – заявлял Чуйченко. Поэтому Минюст планирует начать работу по внесению изменений в закон об актах гражданского состояния.