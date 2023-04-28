Вячеслав Володин обеспокоен операциями по смене пола в частных клиниках

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России зарегистрировано 2700 решений, связанных со сменой пола. «Оказывается, сегодня, а идет всё это из-за решения ВОЗ, с которым подписано соглашение Министерством здравоохранения, исключены психологи из комиссий, которые принимают эти решения. Оказалось, решения могут приниматься в частных клиниках. И человек утром встает, и для себя принимает решение, что он уже не мужчина, а женщина, не женщина, а мужчина. Идёт в платную клинику, услуга стоит от 30 000 до 60 000, получает справку, и с этой справкой идет дальше в ЗАГС, в паспортный стол для смены фамилии, имени, отчества. А затем, как вы понимаете, может произойти следующие: заключат уже на законных основаниях брак, и ещё не дай Бог, возьмут ребёнка», – заявил Володин, выступая на Совете законодателей в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.