Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны

Ранее за организацию материально-технического обеспечения отвечал генерал-полковник Михаил Мизинцев, следует из информации, которая прежде была на сайте Минобороны. В частности, он отвечал за разработку и представление на утверждение министру обороны РФ «концепции и плана строительства и развития системы МТО ВС», руководство деятельностью по организации обеспечения войск (сил) вооружением, военной техникой и материальными средствами, за их хранение, эксплуатацию, модернизацию, ремонт и утилизацию. Кроме того, замминистра отвечает за подготовку предложений в гособоронзаказ.