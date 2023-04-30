Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороны

Генерал-полковника Кузьменкова назначили замминистра обороныОн будет отвечать за материально-техническое обеспечение армии
На должность замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение, назначен генерал-полковник Алексей Кузьменков, сказано в сообщении Минобороны России.
После окончания в 1992 г. Вольского высшего военного училища тыла Кузьменков вплоть до 2019 г. проходил военную службу на различных должностях в органах материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ, рассказали в оборонном ведомстве.
В частности, с 2014 по 2018 г. он возглавлял Штаб материально-технического обеспечения армии, затем до 2019 г. работал заместителем командующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.
После этого, по данным Минобороны, Кузьменков занимал должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации.
В Минобороны должности замминистра, согласно указу президента, могут занимать 12 человек. На момент публикации материала на сайте военного ведомства было указано 11 заместителей Сергея Шойгу (помимо Кузьменкова).
Ранее за организацию материально-технического обеспечения отвечал генерал-полковник Михаил Мизинцев, следует из информации, которая прежде была на сайте Минобороны. В частности, он отвечал за разработку и представление на утверждение министру обороны РФ «концепции и плана строительства и развития системы МТО ВС», руководство деятельностью по организации обеспечения войск (сил) вооружением, военной техникой и материальными средствами, за их хранение, эксплуатацию, модернизацию, ремонт и утилизацию. Кроме того, замминистра отвечает за подготовку предложений в гособоронзаказ.
27 апреля источник РБК сообщил, что Мизинцев лишился должности замминистра, а 29 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что генерал-полковнику решили предложить должность первого заместителя командира ЧВК.
Минобороны об уходе Мизинцева с поста замминистра не сообщало, в Кремле ситуацию также не комментировали. «Нет, не могу ничего по этому поводу сказать. Здесь тема Министерства обороны», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля в ответ на просьбу прокомментировать кадровые перестановки.