В Узбекистане одобрили реформу Конституции

«В частности, наблюдались случаи, когда списки избирателей на некоторых участках референдума не были размещены на стенде для всеобщего ознакомления или не подписаны председателем и секретарем, а также не утверждены печатью комиссии, незрячим граждан своевременно не был предоставлен трафарет на основе азбуки Брайл, а также когда в кабину для голосования попытались войти все члены семьи», – перечислил он.