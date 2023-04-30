В Узбекистане одобрили реформу Конституции

В Узбекистане одобрили реформу КонституцииСреди нововведений — увеличение срока правления президента
Проект закона о Конституции Узбекистана, который предусматривает увеличение продолжительности полномочий президента с пяти до семи лет, поддержали на референдуме 90,21% избирателей, принявших участие в голосовании, следует из предварительных данных, опубликованных в Telegram-канале ЦИК страны.
Голосование на референдуме по Конституции страны в новой редакции состоялось 30 апреля. Днем в субботу референдум признали состоявшимся, явка на 13:00 (11:00 мск) превысила 50%-ный барьер и составила 62,24%, следует из данных, сообщал ранее ЦИК.
«По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 13.00 на участки пришло 12 083 105 избирателей, или 62,24% от общего списка. Референдум можно признать состоявшимся», – говорил заместитель председателя ЦИК Узбекистана Бахром Кучкаров (цитата по «РИА Новости»). На тот момент наиболее высокая явка зафиксирована в Джизакской области – 67,06%, самая низкая – в Ташкенте (54,78%).
Вечером, 30 апреля, на брифинге Кучкаров сообщил, что к 17.00 часам из 19 722 809 имеющих право голоса граждан проголосовали 15 802 095 граждан, или 81,39% избирателей.
В процессе подготовки к референдуму Республики Узбекистан и во время голосования были выявлены некоторые «не влияющие на итоги» референдума недостатки, заявил зампред ЦИК.
«В частности, наблюдались случаи, когда списки избирателей на некоторых участках референдума не были размещены на стенде для всеобщего ознакомления или не подписаны председателем и секретарем, а также не утверждены печатью комиссии, незрячим граждан своевременно не был предоставлен трафарет на основе азбуки Брайл, а также когда в кабину для голосования попытались войти все члены семьи», – перечислил он.
Проект новой Конституции предусматривает увеличение продолжительности полномочий президента с пяти до семи лет и обнуление президентского срока нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева. Он получит в случае одобрения право избираться еще два раза после 2026 г. Предложение внести поправки в Конституцию Мирзиёев сделал в 2021 г. во время своей инаугурационной речи. До этого документ последний раз менялся в 2011 г. во времена руководства экс-президента Ислама Каримова.
По словам действующего главы государства, изменение основного закона «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой преобразований в Узбекистане». В конце июня 2022 г. депутаты нижней палаты парламента (олий мажлис) предложили черновой вариант проекта основного закона. В новой редакции количество статей основного закона увеличилось со 128 до 155, а по содержанию текст обновился на 65%.