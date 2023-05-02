ЕС договорился с Восточной Европой по транзиту зерна с Украины

ЕС договорился с Восточной Европой по транзиту зерна с УкраиныЭто временный компромисс в стратегической борьбе Брюсселя и восточноевропейцев
Еврокомиссия (ЕК) достигла «принципиального» соглашения с пятью восточноевропейскими странами о разблокировке транзита зерна с Украины. Это сделано в обмен на дополнительные 100 млн евро компенсаций их фермерам и при условии общеевропейских «исключительных предохранительных мер» в отношении украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. ЕК также определит ущерб, который нанес европейским производителям неограниченный ввоз украинских продуктов.
Об этом в Twitter 28 апреля сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. Фактически он подтвердил изложенные ЕК еще 19 апреля контуры возможного соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией, Словакией и Чехией. Домбровскис не пояснил значения «предохранительных мер» в отношении украинских культур, но в терминологии Всемирной торговой организации они могут представлять «количественные ограничения на импорт или повышение пошлин». В тот же день президент Украины Владимир Зеленский выступил за продление беспошлинной торговли между ЕС и Украиной на неограниченный срок.
Турция возвращает пошлины на зерно
1 мая вступило в силу решение властей Турции о повышении импортных пошлин на зерно с 0 до 130%. Его приняли под предлогом защиты местных производителей. Как объяснил «Ведомостям» председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, это может увеличить объем бюрократических процедур для оформления документов. Турецкие импортеры, напомнил эксперт, закупают зерно для переработки и дальнейшего экспорта муки, макаронных и кондитерских изделий на Ближний Восток. В Союзе экспортеров зерна ожидают, что в новом сельскохозяйственном сезоне (начнется с 1 июля) Турция все же может вновь обнулить ввозные пошлины, исчерпав собственный потенциал.
Недовольство потоком ввозимого вне квот и других европейских ограничений украинского зерна по организованным ЕС в 2022 г. сухопутным «маршрутам солидарности» восточноевропейские правительства демонстрировали с конца 2022 г. За 11 месяцев 2022 г. импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75%, пшеницы – в 10 раз, подсолнечника – в 70 раз.
Польша 15 апреля первой из восточноевропейских членов ЕС запретила как транзит, так и импорт сельхозпродуктов с Украины (Киев договорился к 18 апреля о разблокировке транзита). К 19 апреля запретили ввоз, но разрешили транзит украинских пищевых товаров Румыния, Венгрия, Словакия и Болгария. На границе Румынии, к примеру, было принято решение «устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром».
Достигнутая договоренность по транзиту украинского зерна показывает: восточноевропейские государства, несмотря на декларируемую безусловную поддержку Украины, не упускают возможностей использовать ситуацию к собственной политической и экономической выгоде, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Восточноевропейцы получили в переговорах с ЕК 100 млн евро в дополнение к ранее выделенным более чем 50 млн евро – это их тактическая и символическая победа, уверен Соколов.
Фактически же проблема, по словам Соколова, выявила более глубокий конфликт – противостояние евробюрократии и правительств Восточной Европы, борьбу за инициативу в решении экономических и политических вопросов, субординацию и иерархию. Пока что можно говорить о промежуточном и временном компромиссе, но он не окончателен – и борьба, в том числе за более важные субсидии, продолжится, считает эксперт.
Проблема предложения зерна на мировых рынках была рукотворной, спровоцированной «скрытыми» антироссийскими санкциями в отношении сельхозсектора в 2022 г., уверен председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин: «Сейчас обстановка в целом стабилизировалась, российские объемы фактически вернулись на рынок, а цены – к докризисным уровням: примерно $250 за тонну на базисе FOB («с погрузкой на судно») по сравнению с около $450 на кризисных пиках в 2022 г. Спрос в мире в целом упал, и параллельно крупнейшие импортеры накапливают урожай, рассчитывая на него как на резерв».