ЕС договорился с Восточной Европой по транзиту зерна с Украины

Проблема предложения зерна на мировых рынках была рукотворной, спровоцированной «скрытыми» антироссийскими санкциями в отношении сельхозсектора в 2022 г., уверен председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин: «Сейчас обстановка в целом стабилизировалась, российские объемы фактически вернулись на рынок, а цены – к докризисным уровням: примерно $250 за тонну на базисе FOB («с погрузкой на судно») по сравнению с около $450 на кризисных пиках в 2022 г. Спрос в мире в целом упал, и параллельно крупнейшие импортеры накапливают урожай, рассчитывая на него как на резерв».