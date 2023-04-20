Еврокомиссия предлагает Восточной Европе субсидии за отмену запретов на импорт с Украины

Еврокомиссия предлагает Восточной Европе субсидии за отмену запретов на импорт с УкраиныВ Брюсселе считают, что вводить и отменять такие решения должны еврочиновники, а не отдельные страны
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен передала правительствам Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии, что Брюссель «готовит новый пакет поддержки в 100 млн евро» фермерам этих стран из фондов ЕС в обмен на снятие их правительствами запретов на импорт украинских сельхозпродуктов. В начале апреля на субсидии страдающим от украинского импорта фермерам уже было выделено 56,3 млн евро. Об этом 19 апреля заявила представитель ЕК Дана Спинант.
Она подчеркнула, что проблема влияния украинского зерна должна решаться в рамках общего рынка и таможенного союза и здесь необходим общеевропейский подход. «Мы предпримем превентивные меры согласно торговым правилам ЕС по отношению к определенным категориям зерновых, в особенности кукурузы, семян подсолнечника и семян рапса», – сказала Спинант на брифинге, видео которого опубликовано на сайте комиссии. Она пообещала, что ЕК «начнет расследование в отношении других чувствительных сельскохозяйственных продуктов». Спинант добавила, что замглавы ЕК Валдис Домбровскис 19 апреля проводит консультации с представителями затронутых кризисом стран – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, а также с «украинскими коллегами».
По неподтвержденным официально данным источников «Польского радио», ЕК пообещала Варшаве 30 млн евро помощи для ее фермеров – треть от всего нового пакета. Окончательно урегулировать ситуацию еврочиновники надеются на встрече министров сельского хозяйства стран ЕС 25 апреля в Люксембурге.
Поздно вечером 18 апреля по итогам двух дней переговоров в Варшаве Украина и Польша договорились разблокировать транзит украинского зерна и других сельскохозяйственных товаров по польской территории. По словам первого вице-премьера Украины Юлии Свириденко, транзит возобновится в ночь с 21 на 22 апреля. Тем временем Болгария 19 апреля ввела запрет на ввоз украинских сельхозпродуктов, разрешив их транзит, объявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Гылыб Донев. «Мы вынуждены ввести эту меру на национальном уровне, потому что европейские власти все еще думают над адекватной реакцией», – сказал Донев. 19 апреля Венгрия расширила список запрещенных к ввозу украинских сельхозпродуктов. Из публикации официального вестника Magyar Közlöny следует, что к зерну прибавились мясо, птица, яйца, хлебобулочные изделия, мед, сахар, овощи и вино. Приостановила ввоз аналогичных украинских агропродуктов, за исключением транзита, и Словакия – запрет действует с 17 апреля.
Указаний на поставки через ЕС украинских сельхозпродуктов «в голодающую Африку» не было изначально ни в каких европейских документах, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Речь шла о свободном перемещении, доступе «для транзита» беспошлинно и бесквотно через ЕС на «территории третьих стран» без их уточнения, отмечает Злочевский. Такой зеленый свет, по его мнению, не мог не заинтересовать местных потребителей за счет низких цен на украинские продукты, политическое решение Брюсселя вызвало спекуляции в ущерб местным фермерам, хотя последствия были очевидны. «Почему это было допущено евробюрократами и кому было в итоге выгодно – вопрос открытый», – говорит эксперт.
По мнению Злочевского, компромисс между Брюсселем и недовольными странами уже вырисовывается. ЕК, по его словам, подкинула мизерную подачку восточноевропейским фермерам в 156,3 млн евро, что на деле не компенсирует уже понесенный ущерб. «Скорее всего, главным итогом будет утверждение общеевропейского регламента свободного, беспошлинного транзита товаров с Украины и распространение обычных норм и квот ЕС на те товары, что застревают, – включение их в квоты и обложение пошлиной. Какие-то запреты импорта украинских продуктов, которые сейчас обещает Брюссель и которые вводит ряд стран, скорее всего, долго не продержатся и продлеваться не будут», – считает Злочевский.
ЕК пытается решить ситуацию вокруг украинского зерна так, чтобы усилить свои политические позиции по отношению к восточноевропейцам внутри процедуры принятия решений по ключевым экономическим и торговым вопросам, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. «Так Брюссель думает перехватить здесь инициативу у Польши, Венгрии и проч. Это связано с желанием евробюрократии сохранять контроль над Восточной Европой, где правительства пытаются и уже пытались – в правовых вопросах, как в Варшаве и Будапеште, – усиливать свою автономию через конфликты, что очень тревожит руководство ЕС», – отмечает Соколов.
В подготовке статьи участвовал Владимир Кулагин