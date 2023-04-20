Еврокомиссия предлагает Восточной Европе субсидии за отмену запретов на импорт с Украины

Указаний на поставки через ЕС украинских сельхозпродуктов «в голодающую Африку» не было изначально ни в каких европейских документах, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Речь шла о свободном перемещении, доступе «для транзита» беспошлинно и бесквотно через ЕС на «территории третьих стран» без их уточнения, отмечает Злочевский. Такой зеленый свет, по его мнению, не мог не заинтересовать местных потребителей за счет низких цен на украинские продукты, политическое решение Брюсселя вызвало спекуляции в ущерб местным фермерам, хотя последствия были очевидны. «Почему это было допущено евробюрократами и кому было в итоге выгодно – вопрос открытый», – говорит эксперт.